Tostarp 2025. gada deviņos mēnešos starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 4643 bija zēni, kas ir par 4,3% jeb 209 mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, un 4240 bija meitenes, kas ir samazinājums par 17,2% jeb 883.
Septembrī Latvijā reģistrēti 1046 jaundzimušie, kas ir par 8,1% jeb 92 mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 560 zēni, kas ir par 5,5% jeb 29 vairāk nekā pērn septembrī, un 486 meitenes, kas ir samazinājums par 19,9% jeb 121.
Statistikas pārvaldē norāda, ka šogad jūlijā, augustā un septembrī piedzima virs tūkstoš bērniem, kas nebija noticis kopš 2024. gada oktobra. Lielākais dzimušo skaits šogad bija jūlijā - 1103 bērni, bet mazākais bija janvārī, kad reģistrēja 881 jaundzimušo.
Šogad deviņos mēnešos Latvijā reģistrēti 19 186 mirušie, kas ir par 3% jeb 591 mazāk nekā 2024. gada deviņos mēnešos, kad tika reģistrēti 19 777 mirušie.
Tādējādi šogad deviņos mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 10 303 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 9802 pārsniedza dzimušo skaitu.
2025. gada deviņos mēnešos Latvijā reģistrētas 8833 laulības, kas salīdzinājumā ar 2024. gada attiecīgo periodu ir par 7,6% jeb 625 laulībām vairāk.
Statistikas pārvaldē atzīmē, ka šogad tikai augustā un aprīlī noslēdza mazāk laulību nekā attiecīgajā periodā pērn.
Šogad 1. oktobrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,828 miljoni.