Trešdiena, 15.04.2026 13:55
Aelita, Gastons
Trešdiena, 15.04.2026 13:55
Aelita, Gastons
Trešdiena, 15. aprīlis, 2026 08:49

Latvijā reģistrēto jaundzimušo skaits divos mēnešos sarucis par 0,6%

LETA
Foto: pexels.com
Latvijā šogad pirmajos divos mēnešos reģistrēts 1761 jaundzimušais, kas ir par 0,6% jeb desmit jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati.

Tostarp 2026. gada pirmajos divos mēnešos starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 875 bija zēni, kas ir par 4,9% jeb 45 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, bet 886 bija meitenes, kas ir pieaugums par 4,1% jeb 35.

Februārī Latvijā reģistrēti 810 jaundzimušie, kas ir par 9% jeb 80 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 407 zēni un 403 meitenes.

Šogad pirmajos divos mēnešos Latvijā reģistrēti 4957 mirušie, kas ir par 9,2% jeb 419 vairāk nekā 2025. gada pirmajos divos mēnešos, kad tika reģistrēti 4538 mirušie.

Tādējādi šogad pirmajos divos mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 3196 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 2767 pārsniedza dzimušo skaitu.

2026. gada pirmajos divos mēnešos Latvijā reģistrētas 742 laulības, kas salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu ir par 20,5% jeb 191 laulību mazāk.

Šogad 1. martā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,818 miljoni.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?