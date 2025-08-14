Latvijā reģistrēto jaundzimušo skaits pirmajā pusgadā sarucis par 13,2%

Vislielākais dzimušo skaits bija maijā - 985 bērni, vismazākais - februārī - 881.
Šī gada sešos mēnešos reģistrēti 13 077 mirušie, kas ir par 4,8% jeb 661 mirušo mazāk nekā pagājušā gada pirmajā pusgadā.
Tikai aprīlī un maijā bija vairāk mirušo nekā pērn - par četriem vairāk katrā mēnesī, bet pārējos mēnešos mirstība ir bijusi zemāka nekā pērn.
Pirmajā pusgadā šogad reģistrētas 4137 laulības, kas ir par 23,9% jeb 797 laulībām vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Visvairāk laulību tika noslēgts jūnijā - 1132, kas ir par 16,5% jeb 160 vairāk nekā pērn jūnijā, bet vismazāk - janvārī - 466 laulības.
Šogad 1.jūlijā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni.