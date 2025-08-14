Ceturtdiena, 14.08.2025 14:30
Virma, Zelma, Zemgus
Trešdiena, 13. augusts, 2025 15:30

Latvijā reģistrēto jaundzimušo skaits pirmajā pusgadā sarucis par 13,2%

Foto: freepik
Latvijā šogad sešos mēnešos reģistrēti 5660 jaundzimušie, kas ir par 13,2% jeb 863 jaundzimušajiem mazāk nekā 2024.gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie dati.

Vislielākais dzimušo skaits bija maijā - 985 bērni, vismazākais - februārī - 881.

Šī gada sešos mēnešos reģistrēti 13 077 mirušie, kas ir par 4,8% jeb 661 mirušo mazāk nekā pagājušā gada pirmajā pusgadā.

Tikai aprīlī un maijā bija vairāk mirušo nekā pērn - par četriem vairāk katrā mēnesī, bet pārējos mēnešos mirstība ir bijusi zemāka nekā pērn.

Pirmajā pusgadā šogad reģistrētas 4137 laulības, kas ir par 23,9% jeb 797 laulībām vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Visvairāk laulību tika noslēgts jūnijā - 1132, kas ir par 16,5% jeb 160 vairāk nekā pērn jūnijā, bet vismazāk - janvārī - 466 laulības.

Šogad 1.jūlijā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni.

