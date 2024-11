Latvijā samazinājies mežacūku un staltbriežu skaits

Dienesta pārstāvji atzīmē, ka mežacūku skaitu vērtē pirms vairošanās sezonas sākuma, bet pēc tās faktiskais mežacūku skaits var būt vairākas reizes lielāks.

Saistībā ar Āfrikas cūku mēra un staltbriežu postījumu ietekmi VMD ir apkopojis informāciju par mežacūku un staltbriežu populācijas dinamiku. Apkopota arī informācija par nomedīto dzīvnieku apjomu šajā medību sezonā, kad stājusies spēkā prasība nomedītos dzīvniekus reģistrēt mobilajā lietotnē "Mednis".

Kopš šā gada 1.aprīļa VMD lietotnē "Mednis" saņēmis vairāk nekā 37 000 ziņojumu par nomedītiem aļņiem, staltbriežiem, stirnām, mežacūkām un vilkiem.

Pēc lietotnē "Mednis" saņemtās informācijas no sezonas sākuma līdz 30.oktobrim valstī kopumā ir nomedīti 9716 staltbrieži, kas veido 29% no nomedīšanas limita. Iepriekšējā medību sezonā līdzīgā laika posmā tika nomedīti 6413 staltbrieži, kas bija par 33% mazāk nekā šajā sezonā. Kopumā 2023./2024.gada medību sezonā valstī nomedīti 24 949 staltbrieži jeb 36% no novērtētā staltbriežu skaita.

Pieļaujamais staltbriežu nomedīšanas limits šajā medību sezonā noteikts par 4% lielāks nekā iepriekšējā, tam palielinoties no 32 324 dzīvniekiem līdz 33 660 dzīvniekiem. Lēmums par limita palielinājumu pieņemts, ievērojot redzējumu par reģionos nepieciešamajiem staltbriežu nomedīšanas apjomiem, par kuriem pavasarī kopīgi vienojās vietējie lauksaimnieku, mežsaimnieku un mednieku pārstāvji.

Gandrīz puse no šosezon nomedītajiem staltbriežiem medīti VMD Kurzemes virsmežniecībā. No sezonas sākuma Kurzemē nomedīts 4571 staltbriedis, kas veido 47% no šo dzīvnieku kopējā nomedīšanas apjoma valstī. Iepriekšējā medību sezonā tagadējās Kurzemes virsmežniecības teritorijā kopumā nomedīja 40% no valstī nomedītajiem staltbriežiem.

VMD pārstāvji norāda, ka šie dzīvnieki intensīvāk tiek medīti Kurzemē, reaģējot uz to nodarītajiem postījumiem un pieņemtajiem lēmumiem mazināt staltbriežu populāciju.

Tāpat no medību sezonas sākuma šogad nomedītas 12 923 mežacūkas. Analizējot nomedīto mežacūku skaita dinamiku no aprīļa līdz oktobrim, nomedīto mežacūku skaits ir 73% no tā, kas tika nomedīts līdzīgā periodā pērn.

Tāpēc VMD pārstāvji akcentē, ka šosezon nomedīto mežacūku apjoms varētu kopumā kristies par apmēram ceturtdaļu. Pagājušajā medību sezonā nomedītas 30 153 mežacūkas, bet šogad to nomedītais skaits varētu nepārsniegt 23 000.

Jau ziņots, ka medniekiem no 2024.gada aprīļa visus nomedītos dzīvniekus jāreģistrē lietotnē "Mednis".

VMD ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.