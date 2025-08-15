Piektdiena, 15.08.2025 22:45
Ceturtdiena, 14. augusts, 2025 13:30

Latvija sniegusi militāro atbalstu Ukrainai vismaz pusmiljarda eiro vērtībā

Leta
Latvija sniegusi militāro atbalstu Ukrainai vismaz pusmiljarda eiro vērtībā
Foto: Kultūras ministrija
Ceturtdiena, 14. augusts, 2025 13:30

Latvija sniegusi militāro atbalstu Ukrainai vismaz pusmiljarda eiro vērtībā

Leta

Latvija līdz šim ir sniegusi militāro atbalstu Ukrainai vismaz pusmiljarda eiro vērtībā, bet precīzāka summa būs zināma gada nogalē.

2022. un 2023.gadā kopā sniegts atbalsts 370 miljonu eiro apmērā, 2024.gadā - 134,81 miljonu eiro apmērā, bet šogad Ukrainai plānots atvēlēt vismaz 0,25% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Ņemot vērā, ka šobrīd vairākas piegādes Ukrainai ir procesā, precīzi skaitļi par atbalsta finansiālo lielumu šogad būs zināmi šī gada beigās, aģentūra LETA noskaidroja Aizsardzības ministrijā.

Latvija Ukrainai ir nosūtījusi dažādu militāro palīdzību - bezpilota lidaparātus, helikopterus, haubices, ieročus un individuālo ekipējumu, munīciju, prettanku ieročus, pretgaisa aizsardzības sistēmas "Stinger", bruņutransportierus "Patria", radarus, pārtikas uzturdevas, informācijas tehnoloģiju iekārtas, sauszemes transportlīdzekļus, degvielu un citu bruņojumu.

Arī 2026.gadā Latvija sniegs militāro atbalstu Ukrainai vismaz 0,25% apmērā no IKP. Šis atbalsts ietver arī Ukrainas karavīru apmācības.

