Trešdiena, 25. februāris, 2026 09:43

Latvijā uz vienu iedzīvotāju gadā rada ievērojami mazāk sadzīves atkritumu nekā ES vidēji

Leta
Foto: freepik
Leta

Latvijā uz vienu iedzīvotāju gadā tiek radīti 464 kilogrami (kg) sadzīves atkritumu, kas ir ievērojami mazāk nekā Eiropas Savienības (ES) vidējais rādītājs - 511 kg uz vienu iedzīvotāju, informēja Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska.

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā esošie dati apliecina, ka Latvija atkritumu apsaimniekošanas jomā ir starp tām ES valstīm, kurās izveidota funkcionējoša un stabila sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma.

ERP ziņojumā analizēta situācija visās 27 ES dalībvalstīs, norādot, ka vairāk nekā trešdaļā valstu pastāv augsts risks nesasniegt noteiktos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķus. Latvija šajā grupā neietilpst, kas apliecina salīdzinoši līdzsvarotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību, norādīja Jalinska.

Latvijā ir vērojams progress poligonos apglabājamo sadzīves atkritumu apjoma samazināšanā un atkritumu plūsmu pārvaldībā. Šie rādītāji Latviju ierindo starp tām ES valstīm, kurās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pamatelementi darbojas, pretstatā valstīm, kurās joprojām dominē atkritumu apglabāšana.

VVD ģenerāldirektors Andris Ķēniņš uzsver, ka nākamais solis ir paplašināt dalīto vākšanu, attīstīt tehnoloģijas un iesaistīt sabiedrību aktīvākā šķirošanā. Vienlaikus jāņem vērā, ka nākotnē pieaugs arī dažādu reģenerācijas risinājumu nozīme - to īstenošana būs jāvērtē rūpīgi, balstoties datos un ilgtspējas principos, norāda Ķēniņš.

Straujāku apglabājamās daļas samazinājumu 2025. gadā VVD skaidro ar bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveidi un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izbūvi atkritumu apglabāšanas poligonos. Šādas iekārtas uzbūvētas septiņos no desmit poligoniem, nodrošinot, ka aptuveni 20% no atkritumiem, kas iepriekš tika apglabāti, tiek sagatavoti kā tehniskais komposts. Tas atbilstoši kvalitātei tiek izmantots poligonu inženiertehniskajām vajadzībām vai izvests no poligona kā materiāls.

2024. gadā tikai 11% no kopējā savāktā izlietotā plastmasas iepakojuma nav apsaimniekoti, un iepriekšējo trīs gadu laikā šis apjoms samazinājies vairāk nekā trīs reizes. Salīdzinot pēdējo gadu datus par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu darbību, novērojama stabila tendence apglabājamās daļas samazinājumam - iepriekšējos gados tas bijis 10-15% robežās, norāda VVD.

VVD īpašu uzmanību pievērš atkritumu apsaimniekošanas kontrolei, tostarp vienotas metodikas īstenošanai poligonu uzraudzībā un kvalitatīvu, ticamu datu iegūšanai.

Iepriekšējo desmit gadu laikā Latvija par 440% uzlabojusi sadzīves atkritumu šķirošanas, savākšanas un pārstrādes rādītājus, kā arī vairāk nekā par 50% samazinājusi poligonos apglabājamo atkritumu apjomu.

VVD pauž bažas, ka, neraugoties uz būtiskiem uzlabojumiem, joprojām pastāv risks līdz 2035. gadam nesasniegt 10% apglabāto sadzīves atkritumu apjomu, ja netiks attīstītas tehnoloģijas un kāpināts atkritumu šķirošanas apjoms.

Vienlaikus ERP norāda, ka Latvijai ir būtisks potenciāls palielināt dalīti savākto un pārstrādāto atkritumu īpatsvaru, kas būs izšķiroši ES nākamo gadu mērķu sasniegšanai.

VVD uzsver, ka Latvijas sasniegumi apliecina mērķtiecīgu virzību uz aprites ekonomiku. Turpinot stiprināt uzraudzību, ekonomisko instrumentu piemērošanu un sadarbību ar pašvaldībām, Latvijai ir iespēja turpmākajos gados nostiprināt savu pozīciju starp ilgtspējīgākajām ES valstīm atkritumu apsaimniekošanas jomā.

