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Piektdiena, 23. oktobris, 2026 08:19

Latvijā vispārējās valdības parāds uz vienu iedzīvotāju ir 11 700 eiro

OgreNet / Leta
Latvijā vispārējās valdības parāds uz vienu iedzīvotāju ir 11 700 eiro
Ilustratīvs attēls: unsplash.com
Piektdiena, 23. oktobris, 2026 08:19

Latvijā vispārējās valdības parāds uz vienu iedzīvotāju ir 11 700 eiro

OgreNet / Leta

Latvijā 2026. gada otrā ceturkšņa beigās vispārējās valdības parāds uz vienu iedzīvotāju bija 11 700 eiro, liecina Fiskālās disciplīnas padomes (FDP) publiskotā informācija. Pārrēķinot vispārējās valdības parādu uz vienu iedzīvotāju, augstākais parāda apmērs Eiropā bija Beļģijā - 60 100 eiro, bet vismazāk parādā bija Bulgārijas iedzīvotāji - 5500 eiro, informē FDP.

Latvija joprojām atrodas starp valstīm ar salīdzinoši zemu vispārējās valdības parāda līmeni - 48% no iekšzemes kopprodukta (IKP) - un izpilda Māstrihtas kritēriju uzturēt parādu zem 60% no IKP, informē FDP.

Latvijas vispārējās valdības parāds salīdzīnājumā ar 2025. gada otro ceturksni ir pieaudzis par 0,9 procentpunktiem.

Finanšu ministrijas indikatīvais novērtējums liecina, ka 2026. gadā parāds varētu sasniegt 47,9% no IKP, 2027. gadā - 51,8%, 2028. gadā - 52,8% no IKP, 2029. gadā - 54%, bet 2030. gadā - 54,1% no IKP.

Procentu maksājumu apjoms 2026. gadā prognozēts 1,3% no IKP, 2027. un 2028. gadā - 1,4% no IKP, bet 2029. un 2030. gadā - 1,6% no IKP.

Starp Eiropas valstīm lielākais parāds attiecībā pret IKP bija Grieķijā (140,8%), bet mazākais - Igaunijā (26,1%).

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