Egils Helmanis savā uzrunā saka: “Laikabiedri, mēs gaidām Jauno gadu. Gaidām Jauno gadu ar jaunām cerībām. Es novēlu jums visiem, lai mums būtu mājās miers. Miers jūsu sirdīs, mīlestība, prieks un dzīvotprieks.
Mēs nākamajā gadā dosimies vēlēt. Dosimies vēlēt mūsu valsts priekšstāvjus, jaunu Saeimu. Balsojam nevis par mazāko ļaunumu, bet balsojam par lielāko labumu mūsu Latvijai! Ievēlam tādu mūsu Saeimu, kas mūs var aizstāvēt un kur mēs varam justies droši, lai mēs varētu atgriezties katrs pie savām ikdienišķām rūpēm un lai mūs varētu priecāt mūsu bērni, mūsu mazbērni.
Latvijai atkal jābūt stiprai, un to mēs varam, un tā ir mūsu atbildība, kāda ir Latvija šodien. Jā, mums ir sabiedrotie, un viņi noteikti atnāks mums palīgā, ja mēs būsim stipri, ja mēs varēsim paši pastāvēt par savu Latviju
Laimīgu Jauno gadu!”
Plkst. 24 pie Ogres novada pašvaldības domes ēkas iedzīvotāji aicināti sagaidīt Jauno gadu ar uguņošanu.