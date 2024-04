Latvijas apceļotājus aicina uz tūrisma informācijas tirgu Ogrē

Tūrisma tirgum atvēlēta vieta pašā pilsētas centrā - Brīvības ielas gājēju posmā, kur no plkst.10.00 līdz 16.00 būs sastopami tūrisma informācijas centri ar piedāvājumu un aktivitātēm no visas Latvijas. Šajā tūrisma informācijas tirgū būs vairāk izcelts ģimeņu tūrisms un piedāvājums dažādām mērķauditorijām – ģimenēm ar bērniem, draugu kopām, velobraucējiem, laivotājiem, pārgājienus mīlošajiem un citiem.



Vidzeme būs visplašāk pārstāvētais reģions Ogres tūrisma informācijas tirgū, jo satikties ar ceļot gribošajiem ogrēniešiem un pilsētas viesiem būs ieradušies tūrisma ļaudis no Gulbenes, Limbažu, Madonas, Smiltenes un Valmieras novada, kā arī kaimiņiem – Salaspils.



Madonas novada telts būs dabas noskaņās. Lielāki un mazāki apmeklētāji varēs darboties “Kalsnavas arborētuma” vides izziņas aktivitātēs, kopīgi ar Madonas novada pašvaldības tūrisma speciālistiem saplānot brīvdienu maršrutu “Pīles Pūkas ceļojums uz Lubāna ezeru”, viktorīnā nopelnīt saldās Madonas karameles, kā arī uzzināt par vasaras atpūtas iespējām Madonā, Cesvainē, Kalsnavā, Lubānā un Ērgļos.



Salaspils novads aicinās iepazīt savas puses ievērojamākās un mazāk zināmās vietas – Daugavas muzeju un Salaspils kaujas vietu, Salaspils Memoriālu, aicinās uz Botānisko dārzu ļauties dabas ziedēšanai vai iepazīt "Roadgames" vai loku šaušanas iespējas, stāstus par “Doles tējām” un “Art prjanik” u.c. Salaspils Tūrisma informācijas centrs savā teltī piedāvās arī tūrisma miniviktorīnu un atmiņas spēli ar kartītēm, kurās attēloti tūrisma un apmeklētāju piesaistes objekti Salaspils novadā. Atbildot pareizi uz viktorīnas jautājumiem vai piedaloties atmiņas spēles izspēlē, dalībniekiem būs iespēja loterijas izlozes veidā tikt pie nelielām un simboliskām balviņām.



Valmieras novada stendā darbosies Valmieras novada Tūrisma pārvalde, aicinot ikvienu interesentu uzzināt vairāk par Valmieras novada tūrisma piedāvājumu un aktualitātēm. Stendā būs piedalīties arī atjautīgā “Jautājuma rata” aktivitātē un pārbaudīt savu izveicību “Beverīnas koka skulptūru parka un labirintu” spēlēs.



Gulbenes novada stendā būs iespējams uzzināt par daudzveidīgām aktivitātēm un piedāvājumiem dažādām mērķauditorijām – ģimenēm ar bērniem, draugu grupām, dabas baudītājiem, aktīvās atpūtas cienītājiem, kā arī par lielākajiem pasākumiem, kas šovasar norisināsies Gulbenes novadā. Novada tūrisma speciālisti aicinās iedvesmoties jauniem ceļojumiem novadā, spēlējot atmiņas spēli un viktorīnu un laimējot balvas.



Limbažu novads ir piejūras novads, kas ikvienu vilina ar piekrastes burvību, dabas daudzveidību, kultūrvēsturiskā mantojuma vēsturisko spožumu. Daudzveidīgais un plašais tūrisma piedāvājums sniedz iespēju lieliski pavadīt laiku gan maziem, gan arī lieliem. Limbažu novada teltī ikvienam interesentam būs iespēja saņemt Limbažu novada tūrisma karti, kurā ir apkopots tūrisma piedāvājums par kultūrvēsturiskiem objektiem, amatu meistariem, aktīvo atpūtu, ēdināšanas iespējām, naktsmītnēm un atpūtas vietām, kā arī sadarbībā ar Saulkrastu un Ādažu novadu izdoto karti “Vidzemes piekraste” un brošūru “Dabas takas Vidzemes piekrastē”. Gan lieliem, gan maziem būs iespēja izspēlēt Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavotu spēli.



Arī Smiltenes novada Tūrisma informācijas stendā varēs uzzināt par apskates vietām un tūrisma uzņēmējiem, pasākumiem, tematiskajiem maršrutiem, idejām vienu divu dienu ceļojumiem Smiltenes novadā, lai pārliecinātu apmeklētājus, ka Smiltenes puse ir lielisks galamērķis Latvijā.



Par Zemgales un Sēlijas piedāvājumu vēstīs Aizkraukles, Bauskas un Dobeles novada, kā arī Jelgavas pilsētas un novada tūrisma ļaudis.



Dobeles novada tūrisma informācijas teltī visas dienas garumā būs pieejama informācija par tūrisma un atpūtas iespējām Dobeles novadā. Līdz ar tūrisma informāciju dobelnieki piedāvās arī aktivitāti “Lutauša pēdas no Tērvetes”. Lutausis ir rakstnieces Annas Brigaderes pasaku un lugu varonis, kurš Tērvetes dabas parkā atveidots koka skulptūrā. Ja apmeklētājiem būs pa spēkam izpildīt uzdevumu, mājās varēs doties ar nelielu balviņu. Kopā ar dobelniekiem būs uz Ogri atbraukušas arī "Nomadic Homes" zīmola tipitelts, kas piedāvās gan to apskatīt, gan uzzināt par atpūtas iespējām tipitelšu ciematā. Papildus tam apmeklētāji varēs iegādāties dažādus "Nomadic Homes" zīmola reprezentatīvos produktus, kuri izgatavoti no tipitelšu materiāliem. Bet darboties gribošajiem, tiem, kas grib kaut ko iemācīties darīt praktiski ar savām rokām, būs iespēja Dobeles teltī satikt Ilmāru Reimani, kurš ir klūdziņu pinējs no Auces un ne vien ļaus apskatīt un iegādāties savus pinumus, bet bērniem piedāvās pīt matu lociņus. Meitenēm būs iespēja tādus uzpīt sev, bet puiši varēs uzpīt savām mammām vai māsām.



Bauskas novada Tūrisma informācijas centrs tūrisma informācijas tirgū Ogrē piedāvās īpaši sagatavoto informāciju ar novada piedāvājumu ģimenēm ar bērniem. Klātesošajiem būs iespēja uzspēlēt aizraujošu viduslaiku spēli, kura iekļauta Bauskas pils muzeja interaktīvo programmu sarakstā, ar iespēju tās uzvarētājiem iegūt gan piemiņas suvenīrus, gan gardumus no “Sviesta karameles”, kas piedāvā radošo meistarklasi sviesta karameles gatavošanā, gan arī dāvanu kartes ģimenēm ar bērniem no Bauskas motormuzeja, Bauskas muzeja, Rundāles pils un Bauskas pils muzeja apmeklējumam. Tūrisma speciālisti pasākuma apmeklētājiem stāstīs par aktuālo novada tūrisma piedāvājumu, pasākumiem, piedāvās informatīvos materiālus.



Jelgavnieku teltī būs iespēja uzzināt gan par Jelgavas pilsētas, gan Jelgavas novada jauno piedāvājumu, izvedot interesentus cauri Jelgavai un novadam, lai atklātu šīs puses unikālo kultūru un viesmīlīgos cilvēkus. Jautru un darbīgu atmosfēru visas dienas garumā nodrošinās atraktīvās vešerienes no Lielplatones muižas. Kā viens no galvenajiem notikumiem būs arī "Laimes rata" spēle, jo Jelgavas valstspilsēta un Jelgavas novads ir sarūpējuši daudzas fantastiskas balvas, kuras varēs laimēt šajā aktivitātē.



Savukārt Aizkraukles novadam ir izveidoti seši tūrisma maršruti, ar kuriem varēs iepazīties tūrisma tirgus dalībnieki. Tāpat ikviens apmeklētājs varēs uzzināt par tūrisma uzņēmēju piedāvājumiem un aktualitātēm Aizkraukles pusē. Mazākajiem apmeklētājiem būs iespēja izspēlēt lielformāta spēli “Cirks”, ar kuru palīdzību varēs iepazīt novada tūrisma objektus.



Par Latvijas austrumu puses – Latgales – tūrisma piedāvājumu stāstīs Latgales Tūrisma asociācijas ļaudis, kā arī Preiļu novada tūrisma attīstības un informācijas centrs. Latgales stendā varēs satikt reģiona tūrisma informācijas centru pārstāvjus, kuri iepazīstinās ar aktuālākajiem tūrisma jaunumiem, kā arī ar jauniem, interesantiem un aizraujošiem piedāvājumiem Latgales pusē. Latgale ir daudzveidīgs galamērķis, un arī šogad tūrisma uzņēmēji iepriecina ar dažādiem interesantiem jaunumiem, par kuriem varēs uzzināt Latgales stendā. Papildus tūrisma informācijai no Preiļu puses būs atvests arī neliels foto stūrītis ar Preiļu Leļļu muzeja atribūtiem – cepurēm.



No Kurzemes Ogrē būs ieradušies Dienvidkurzemes, Saldus un Tukuma novada pārstāvji, kā arī Ventspils pilsētas ļaudis, lai iepazīstinātu gan ar savu galamērķu, gan visas Kurzemes plašo piedāvājumu. Sestdien tālākie viesi, kas būs ieradušies Ogrē, šķiet, būs no Rietumkurzemes – Ventspils un Liepājas puses.



Dienvidkurzemes novada pārstāvji interesentiem piedāvās un pastāstīs, kā vislabāk pavadīt laiku Dienvidkurzemē, kur ir gan jūra laiskai un aktīvai atpūtai, gan tradicionālas kultūrvietas un interaktīvi kultūrvēstures izziņas piedāvājumi. Ko sniedz uzņēmēji Dienvidkurzemē – sākot no ūdenspriekiem, beidzot ar izjādēm gar jūras krastu, vīna baudīšanas pils pagrabos un gardu saldējuma Dzirnezera krastā. Te raksturīga kūpinātu zivju smarža piekrastē, zupas uz ugunskura iekšzemē. Te mežā audzē mēbeles un jūras krastā mīt Ziemassvētku vecīša ciemats Rūķupe. Kamēr vecāki Ogrē pie kurzemniekiem nospraudīs savu ceļojuma maršrutu, tikmēr bērniem būs iespēja darboties radoši, pagatavojot pašiem savu piemiņas nozīmīti vai salikt lielformāta puzles.



Savukārt Ventspils teltī būs iespējams uzzināt ne vien par jau esošajiem piedāvājumiem ģimenēm ar bērniem pilsētā un novadā – "Vizum", bērnu rotaļu laukumiem un atrakcijām, kas pieejams pilsētā –, bet arī par gaidāmajiem jaunumiem, piemēram, gaidāmo rodeļu trasi. Būs bērnu aktivitātes - puzles likšana un krāsojamās lapas. Un līdzi būs arī “Ventu laimes rats”, kur, atbildot pareizi uz jautājumu, varēs nopelnīt ventus, kas noderēs, apmeklējot Ventspili.



Saldus novads šovasar aicinās izbaudīt visdažādākos piedzīvojumus, piedaloties tūrisma akcijā “Mana piedzīvojumu vasara Saldus novadā”. Azartiskākie varēs pārbaudīt spēkus Kurzemes lielākajā ūdens piepūšamo atrakciju parkā “Sportive Aqua”, izaicināt sevi “Wakepark Saldus” vai Brocēnu Gaisa takās, iepazīt dzīvi mežā biedrības “Wirsaitis” apmetnē vai aplūkot jaunatklāto NATO kaujas priekšposteņa kopiju pie O.Kalpaka muzeja. Rāmāku izklaižu cienītājus gaidīs kuģītis “Zezer”, Jaunauces un Vadakstes pilis, dažādas vēstures krātuves un ekspozīcijas, kā arī lauku sētas, amatnieku darbnīcas un studijas. Savukārt tūrisma tirgū saldenieki piedāvās uzzināt vairāk par šo akciju, kā arī par citiem tūrisma un atpūtas piedāvājumiem Saldus novadā, ļaus apmeklētājiem pašiem uz mēles izgaršot Saldus “saldumu” un pārbaudīt savas zināšanas par Saldu, kā arī piedāvās uzspēlēt lielformāta spēli “Iepazīsti Saldu”, kur ceļojot pa spēles lauciņiem augšup un lejup, varēs iepazīt Saldus simbolus un vērtības.



Tukuma novads savu uzmanību akcentēs uz jaunajiem piedāvājumiem, starp kuriem kā absolūts jaunums ir gan “Apgrieztā māja” ne tikai ar māju kājām gaisā, bet arī ar spoguļlabirintiem un citām līdzsvaru izaicinošām lietām, gan amerikāņu un ZAZ auto kolekcijas. Mammas tukumnieki aicinās plānot brīvdienās ap Jāņiem doties uz 3 peoniju dārziem. Imanta Ziedoņa dzīves un daiļrades cienītājus aicinās jaunas interaktīvais maršruts “Noķer Ziedoni”, kas aptver ne vien Tukumu un piekrasti, bet arī Jūrmalu, iepazīstinot ar dzejnieka bērnības, skolas un jaunības laiku. Tukumnieku teltī būs iegūstama arī informācija par garo pārgājienu maršrutiem - Mežtaku un Jūrtaku, un ne tikai tas vien.



Tūrisma informācijas tirgū būs pieejamas arī dažādas aktivitātes, ko piedāvā Ogres novada uzņēmēji, kā arī būs iespēja iegādāties vietējo ražotāju produkciju. Netālu no arkveida gājēju tilta varēs doties izbraucienā ar plostu "Vēna", ko piedāvā Ikšķiles laivu noma. Savukārt pilsētas skvērā un Brīvības ielas gājēju posmā būs sastopami ne tikai tūrisma informācijas centru pārstāvji ar piedāvājumiem no visas Latvijas, bet arī Ogres novada uzņēmēji ar dažādām aktivitātēm un īpašajiem piedāvājumiem.



Latvijas tūrisma informācijas tirgus tradicionāli norisinās vasaras sākumā, iesākoties aktīvākai ceļošanas sezonai. Tajā piedalās Latvijas tūrisma informācijas centri, lai popularizētu vietējo tūrisma piedāvājumu. Pasākuma ietvaros notiks arī tūrisma informācijas centru darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens, lai iepazītu tūrisma piedāvājumu tuvākajā apkārtnē.