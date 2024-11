Latvijas Banka izlaidīs 2 eiro piemiņas monētu "Puzuris"

Kā informēja Latvijas Banka, monētas "Puzuris" nacionālās puses grafisko dizainu veidojusi māksliniece Ieva Krūmiņa. Šī ir mākslinieces debija monētu mākslā. Monētas kopīgās puses autors ir mākslinieks Luks Luikss, un monētas materiāls un izmērs neatšķiras no citām 2 eiro apgrozības monētām.

Monētas nacionālajā pusē ir attēlots diegā iekārts puzuris. Monētā iekalts arī valsts nosaukums (LATVIJA) un izlaišanas gads (2024). Monēta kalta Nīderlandes kaltuvē “Koninklijke Nederlandse Munt”.

Puzuris ir sens latviešu rotājums, kurā vizuāli tveramā un vienlaikus simboliskā veidā attēlota pasaule. Puzuris novados tiek saukts arī par ķistu, spurguli, krīģi un citos vārdos. To iekar griestos tā, lai tas varētu kustēties pie mazākās vēja plūsmas. Dziļākā puzura kustības jēga ir tāda, ka ziemas saulgrieži ir brīdis, kad saulei jāpagriežas uz pavasara pusi, jāpārdzimst un jāatgūst augšupejošās kustības spēks. Lai puzuris kustētos, to darina no viegliem materiāliem un iekar smalkā diegā.

Tradicionāli bijuši divi galvenie puzuru veidi. Pirmais ir salmu vai niedru daudzskaldnis – ģeometrizēts pasaules attēls, kurš atveidots jaunajā 2 eiro piemiņas monētā. Otrs ir diegā iekārts apaļš rācenis, kurā, atdarinot kamolā sarāvušos ezi, iestiprināti rudzu salmi. Ziemassvētki ir brīdis, kad saule eža veidolā mostas un uzsāk savu atmodas ceļu. Šāds puzuris tiek uzskatīts arī par spēcīgu aizsargu pret ļaunumu un apdraudējumiem.

Monētas "Puzuris" tirāža apgrozības kvalitātē jeb tīstokļos ir 400 000 eksemplāru (šīs monētas nonāks apgrozībā tāpat kā ierastās 2 eiro monētas ar valstu nacionālajiem simboliem), savukārt “Brilliant Uncirculated” kvalitātē suvenīriesaiņojumā – 7000 eksemplāru un apgrozības monētu komplektā – 6000 eksemplāru. Cena monētai suvenīriesaiņojumā ir 13,80 eiro un apgrozības monētu komplektam – 35 eiro.