Monētas iegāde būs iespējama tikai tīmekļvietnē e-monetas.lv no 24. novembra plkst. 12.00. Covid 19 pandēmijas dēļ jaunie numismātikas produkti nebūs pieejami Latvijas Bankas kasē. Tīmekļvietnē e-monetas.lv veikto pirkumu saņemšana būs iespējama tikai pa pastu.
Monētā iekalts vēstījums, ka veiksme var būt nejauša, tomēr, atšķirībā no laimes, tā prasa cilvēka enerģisku darbošanos. Gadās "cūkas laime", kad, neko nedarot, laime pati iekrīt klēpī. "Cūkas veiksmes" nemēdz būt.
Viens no veiksmes simboliem ir ceriņu pieclapīte. Tautas ticējums vēsta, ka, atrodot pieclapīti, tā ir vai nu, iedomājot vēlēšanos, jāapēd, vai arī jāsakaltē un jātur pie rokas.
Latvijas Bankas ceriņveiksmes monēta,atšķirībā no īstās ceriņu pieclapītes, nav ēdama. To dāvina vai patur sev, lai veiksmes enerģija vienmēr pavada monētas īpašnieku. Tikai šad un tad ar pirkstu galiem monētas kapsulai viegli jāpieskaras, lai veiksme ir pašam, tuvajiem un mīļajiem, un visai Latvijai. Latvijas Bankas ceriņveiksmes monēta sniedz iespēju negaidīt pavasari, labākus laikus vai laimi, bet kalt savu veiksmi pašam.
Monētas aversā atveidots ceriņu zieds ar piecām lapiņām, kas klāts ar krāsu druku, bet reversā– ceriņa ziedu ķekars, kurā starp daudzajiem mazajiem ziediem atrodama arī viena veiksmīgā pieclapīte.
"Veiksmes monētas"grafisko dizainu veidojis pieredzējis monētu mākslinieks Arvīds Priedīte, kas ir daudzu Latvijas Bankas kolekcijas monētu autors, bet plastisko modeli – Jānis Strupulis.
Monētas video stāsts apskatāms šeit:
Jauno monētu no 24. novembra plkst. 12.00 varēs iegādāties Latvijas Bankas numismātikas produktu iegādes vietnē e-monetas.lv. Monētas cena – 53.00 eiro, iegādes limits vienai personai – 2 monētas. Monētas tirāža ir 4000 eks.Monēta izgatavota Koninklijke Nederlandse Munt (Nīderlande).
"Veiksmes monēta" ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā (tomēr maz ticams, ka šādas monētas reāli nonāks apgrozībā, jo kolekcijas monētas pēc būtības ir mākslas darbi un ir numismātu un citu interesentu īpaši pieprasītas).
Informāciju sagatavoja Latvijas Bankas preses dienests