Latvijas Banka izlaiž Latvijas basketbolam veltītu monētu Latvijas Banka

Otrdien, 31. oktobrī, Latvijas Banka izlaidīs sudraba kolekcijas monētu "Latvijas basketbolam 100", kas veltīta šā iecienītā sporta veida popularitātei un panākumiem.

Basketbols vienlaikus ir viens no populārākajiem un visvieglāk pieejamiem sporta veidiem pasaulē, kas ne tikai interesē līdzjutēju pulkus, bet piesaista plašu sporta draugu loku, ļaujot tiem attīstīt savas fiziskās spējas. Viss, kas nepieciešams, – grozs, bumba un nedaudz gribasspēka. Basketbols ir mainījis sabiedrības dzīvi, īpaši ASV, nodrošinot iespēju jauniešiem izrauties no nabadzības. Tam ir liela ietekme uz dažādām dzīves jomām – kultūru, mūziku, televīziju, modes industriju. Mūsu valstī basketbola grozus var manīt dzīvojamo māju pagalmos, daudzviet ir pieejami ielu basketbola laukumi, bet Kristapa Porziņģa vārdu zina tālu aiz valsts robežām. Latvijā basketbolu spēlē daudzi – gan profesionālā līmenī, gan amatieru līgās –, kā arī tie, kuri to dara vien savam priekam. Tieši šogad Latvijas basketbolam aprit 100 gadu – Latvijas Basketbola savienība dibināta 1923. gadā.

Šajā sporta veidā Latvijai ir nozīmīgi panākumi. Piemēram, mūsu valsts izlase bija pirmā Eiropas čempionāta uzvarētāja 1935. gadā. Arī pēdējos gados ir bijuši vairāki nozīmīgi sasniegumi starptautiskā mērogā. Latvijas basketbola izlases vīru sniegums FIBA 2023. gada Pasaules kausā ar izcīnīto 5. vietu pārsteidza daudzus un ir nostiprinājis Latvijas basketbolu pasaules elitē. Savukārt Latvijas 3x3 basketbola izlase 2021. gadā kļuva par pirmajiem olimpiskajiem čempioniem šajā sporta veidā, bet 2023. gada Pasaules kausā izcīnīja bronzas medaļas.

Monētas grafiskā dizaina autors ir mākslinieks Paulis Liepa. Dizaina pamatā likts vēstījums par basketbolu kā stratēģisku spēli. Tajā liela nozīme ir gan komandai, gan spēles stratēģijai, spējai sadarboties un pēc iespējas labāk izmantot komandas stiprās puses. Bez pārdomātas stratēģijas nav uzvaras.

Monētas aversā attēlots basketbola grozs ar apzeltītu basketbola bumbu uz groza stīpas, saglabājot intrigu, vai bumba iekritīs grozā un tiks gūti uzvaras punkti.

Monētas reversā mākslinieks ietvēris basketbola spēles taktikas shēmu. Interesanti, ka šis zīmējums rosināja plašas diskusijas basketbola fanu vidū, cenšoties izprast iecerēto kombināciju. Uzraksts "20:23" simbolizē ne tikai monētas izlaišanas gadu, bet arī spēles rezultātu uz tablo, pieņemot, ka Latvijas komanda aizvada izbraukuma spēli.

Kolekcijas monētas iegāde būs iespējama tikai tīmekļvietnē e-monetas.lv no 31. oktobra plkst. 12.00. Veikto pirkumu saņemšana būs iespējama ar pasta starpniecību vai klātienē Latvijas Bankas kasēs Rīgā, Bezdelīgu ielā 3. Lai nodrošinātu vienmērīgu klientu plūsmu, pasūtījumu saņemšanai Latvijas Bankas kasēs tiks piemērots izlīdzinātais grafiks.

Monētas cena – 84.00 eiro, iegādes limits vienai personai – 2 monētas. Monētas tirāža ir 3000 eks. Monēta kalta Itālijas kaltuvē Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.