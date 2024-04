Latvijas karavīriem Kosovā pašlaik apdraudējuma nav

Kā ziņots, vairāk nekā 30 Kosovā izvietoto NATO miera uzturēšanas spēku karavīri pirmdien Kosovas ziemeļos tika ievainoti sadursmēs ar serbu demonstrantiem, kas pieprasīja atcelt no mēru amatiem nesen ievēlētos etniskos albāņus.





NATO vadītie starptautiskie miera uzturēšanas spēki Kosovā KFOR paziņoja, ka saskārušies ar "neizprovocētiem uzbrukumiem", stājoties pretī pūlim.





Kosovas ziemeļos pirmdien atkal izcēlās sadursmes starp Kosovas policiju un serbu protestētājiem, un to laikā tika ievainoti 52 serbi. Trīs no viņiem tika nopietni ievainoti, un vienu "ar diviem šāvieniem ievainoja [Kosovas etnisko] albāņu īpašie spēki", paziņoja Serbijas prezidents Aleksandars Vučičs.





Kosovas etnisko serbu minoritāte boikotēja aprīlī notikušās pašvaldību vēlēšanas, tāpēc kontrole vietējās padomēs nonāca albāņu rokās, kaut arī vēlētāju aktivitāte bija mazāka par 3,5%.





Kosovas premjerministrs Albins Kurti pagājušajā nedēļā iecēla mērus, ignorējot Eiropas Savienības (ES) un ASV aicinājumus to nedarīt un serbu pretestību.





Pirmdienas rītā grupa serbu sapulcējās pie pašvaldības ēkas Zvečanā. Šajā pilsētā vairums iedzīvotāju ir serbi un jau agrāk notikušas sadursmes starp vietējiem serbiem un policistiem. Kad serbi mēģināja iekļūt pašvaldības ēkā, policisti pielietoja pret viņiem asaru gāzi un atspieda tos atpakaļ, novēroja ziņu aģentūras AFP žurnālists. Kosovas policija ziņoja, ka arī protestētāji izmantojuši asaru gāzi un vardarbību, cenšoties izlauzties cauri drošības barjerām un iekļūt pašvaldības ēkā.





Serbi pieprasa, lai Kosovas policijas spēki, kuru klātbūtne Kosovas ziemeļos vienmēr izraisa strīdus, nekavējoties dotos prom, kā arī pieprasa atlaist etnisko albāņu mērus, kurus viņi neuzskata par saviem patiesajiem pārstāvjiem.





NATO vadītie miera uzturētāji KFOR misijas ietvaros vispirms nostājās starp policiju un protestētājiem, bet vēlāk sāka izklīdināt pūli, lietojot vairogus un stekus, savukārt aptuveni 50 karavīri no Polijas un Ungārijas patrulēja ap Zvečanas pašvaldības ēku, ziņoja AFP žurnālists. KFOR aicināja visas puses atturēties no darbībām, kas var saasināt spriedzi.





Vairāki protestētāji sāka apmētāt karavīrus ar akmeņiem, pudelēm un Molotova kokteiļiem, bet drīz tika atspiesti vairāku simtu metru attālumā no Zvečanas pašvaldības ēkas, "Stājoties pretī aktīvākajiem pūļa flangiem, vairāki KFOR kontingenta Itālijas un Ungārijas karavīri tika pakļauti neizprovocētiem uzbrukumiem un guva traumatiskus ievainojumus ar lūzumiem un apdegumiem degbumbu eksplozijas dēļ," paziņoja KFOR. Ungārijas aizsardzības ministrs Krištofs Salai-Bobrovnickis sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja, ka starp ievainotajiem ir "vairāk nekā 20 Ungārijas karavīru", no kuriem septiņi ir nopietnā, bet stabilā stāvoklī. Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni paziņoja, ka 11 Itālijas karavīri tika ievainoti un trīs no viņiem ir nopietnā stāvoklī.





NATO stingri nosodīja "neizprovocētos" uzbrukumus KFOR karavīriem un piebilda, ka šādas darbības ir "pilnīgi nepieņemamas".





Kosovas ziemeļos situācija saasinājās piektdien, kad policija pielietoja asaru gāzi pret serbiem, kas protestēja pret albāņu iecelšanu mēra amatos. Belgrada uz to reaģēja, izsludinot trauksmi armijā un nosūtot spēkus uz robežu.