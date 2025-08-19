Latvijas lopkopjiem izstrādāts digitālais rīks saimniecības datu analizēšanai

LLKC norāda, ka digitālais rīks lopkopjiem ļaus vienuviet uzkrāt un analizēt saimniecības datus, atvieglot dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, veicināt ilgtspējīgu un videi draudzīgu saimniekošanu, kā arī sekot līdzi ikdienas darbiem.
Rīks palīdzēs būtiski samazināt laiku, kas nepieciešams atskaišu sagatavošanai, un sniegs iespēju pieņemt datos balstītus lēmumus, atzīmē LLKC.
Šis rīks būs pieejams lauku saimniecību pārvaldības sistēmā "Mans lauks".
LLKC sadarbībā ar projekta partneriem jauno risinājumu prezentēs atklāšanas seminārā 27.augustā plkst.10 tiešsaistē - LLKC Ozolnieki un "Mans lauks" "Facebook" profilos, kā arī LLKC mājaslapā "www.llkc.lv".
Semināra laikā dalībnieki iepazīsies ar projekta idejas rašanos un aktualitāti. Tāpat klausītāji varēs uzzināt ekspertu atziņas par ieguvumiem Latvijas lopkopības saimniecībām un projekta ilgtspēju, kā arī tiks demonstrēta jaunās lopkopības sadaļas funkcionalitāte ar praktiskiem piemēriem.
Projekts par efektīvu vides un dzīvnieku labturības saimniecību monitoringu īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu. Projekta īstenošanā piedalījās 12 sadarbības partneri, tostarp zinātniskās institūcijas, lauksaimnieku organizācijas, saimniecības un nozares eksperti.
LLKC darbojas kopš 1991.gada un ir lielākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijā. Tā mērķis ir veicināt lauku labklājību, nodrošinot klientiem pieejamību zināšanām, konsultācijām un citiem ar nozari saistītiem pakalpojumiem.
LLKC pamatkapitāls ir 1 139 326 eiro, un tā īpašnieki ir Zemkopības ministrija (99,32%) un Latvijas Zemnieku federācija (0,68%). LLKC 2024.gadā strādāja ar 15,69 miljonu eiro apgrozījumu un 20 958 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija.