Kaujas izturības kursa mērķis ir trenēt un pārbaudīt kadetu psiholoģisko noturību, tā laikā tiek analizēts katra topošā virsnieka izturības slieksnis un profesionālā sagatavotība. Kursa sekmīga pabeigšana ir obligāts priekšnosacījums Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas absolvēšanai.
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir akreditēta augstākās izglītības iestāde, kura piedāvā valsts apmaksātas studiju programmas vidējo un augstāko izglītību ieguvušajiem reflektantiem.
Kaujas izturības kursa laikā kadeti pārvietosies pa Rīgas, Garkalnes, Ādažu, Carnikavas, Jūrmalas, Babītes, Ogres, Ķeguma, Sējas un Lielvārdes novada administratīvajām teritorijām.