Ceturtdiena, 09.10.2025 15:37
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:37
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 17. maijs, 2021 14:35

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem sāksies Kaujas izturības kurss

Leta
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem sāksies Kaujas izturības kurss
Pirmdiena, 17. maijs, 2021 14:35

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem sāksies Kaujas izturības kurss

Leta

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti no šodienas līdz 28. maijam izies Kaujas izturības kursu, kura laikā topošie virsnieki veiks dažādus uzdevumus pastiprinātas slodzes, stresa un noguruma apstākļos, aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrija.

Kaujas izturības kursa mērķis ir trenēt un pārbaudīt kadetu psiholoģisko noturību, tā laikā tiek analizēts katra topošā virsnieka izturības slieksnis un profesionālā sagatavotība. Kursa sekmīga pabeigšana ir obligāts priekšnosacījums Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas absolvēšanai.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir akreditēta augstākās izglītības iestāde, kura piedāvā valsts apmaksātas studiju programmas vidējo un augstāko izglītību ieguvušajiem reflektantiem.

Kaujas izturības kursa laikā kadeti pārvietosies pa Rīgas, Garkalnes, Ādažu, Carnikavas, Jūrmalas, Babītes, Ogres, Ķeguma, Sējas un Lielvārdes novada administratīvajām teritorijām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?