Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar Covid-19 izplatību, svētku dievkalpojums tiks translēts Latvijas televīzijā – ReTV kanālā, tādējādi nodrošinot iedzīvotāju dalību svētku dievkalpojumā attālināti.
Svētku dienā iedzīvotājiem lietošanā tiks nodots jaunais gājēju tilts pār Ogres upi teritorijā starp J. Čakstes prospektu un Ogres ielu – jaunās būve atklāšana notiks plkst. 13.
No plkst. 12 līdz 20 pilsētas centrā Ogres novada Kultūras centra sarūpētā svētku programma – svētku video sveicieni un radoši pārsteigumi pilsētvidē, kopā ar pilsētas un novada iedzīvotājiem atceroties 4. maiju pirms 31 gada.