Ceturtdiena, 09.10.2025 15:37
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:37
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 27. aprīlis, 2021 09:15

Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena Ogrē

ogresnovads.lv
Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena Ogrē
Otrdiena, 27. aprīlis, 2021 09:15

Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena Ogrē

ogresnovads.lv

Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena – 4. maijs – Ogrē sāksies ar ekumēnisko svētku dievkalpojumu Ogres Trīsvienības baptistu draudzes dievnamā.


Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar Covid-19 izplatību, svētku dievkalpojums tiks translēts Latvijas televīzijā – ReTV kanālā, tādējādi nodrošinot iedzīvotāju dalību svētku dievkalpojumā attālināti.



Svētku dienā iedzīvotājiem lietošanā tiks nodots jaunais gājēju tilts pār Ogres upi teritorijā starp J. Čakstes prospektu un Ogres ielu – jaunās būve atklāšana notiks plkst. 13.



No plkst. 12 līdz 20 pilsētas centrā Ogres novada Kultūras centra sarūpētā svētku programma – svētku video sveicieni un radoši pārsteigumi pilsētvidē, kopā ar pilsētas un novada iedzīvotājiem atceroties 4. maiju pirms 31 gada.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?