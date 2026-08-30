Latvijas Paralimpiskās komitejā ievēlēts jauns prezidents

Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) prezidentes amatā tika ievēlēta līdzšinējā organizācijas ģenerālsekretāre Liene Apine.
LPK Ģenerālajā asamblejā piedalās visi jeb 21 organizācijas biedrs, un prezidenta ievēlēšanai bija nepieciešams vairāk nekā puse jeb 11 balsis.
Līdzšinējā LPK ģenerālsekretāre Apine saņēma 13 balsis, bet Jūrmalas izpilddirektors, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Finanšu komisijas vadītājs Edgars Stobovs - astoņas balsis. LOK amatpersonas virzīšanās uz amatu LPK pirms Ģenerālās asamblejas bija izsaukusi atsevišķu paralimpiešu neapmierinātību, pārmetot LOK iejaukšanos LPK darbā.
Tāpat asamblejā tiks ievēlēta LPK valde, divi viceprezidenti, Ētikas komisijas locekļi un revidents.
Jaunās LPK valdes pilnvaru termiņš būs četri gadi. Tās uzdevums būs turpināt Latvijas paralimpiskās kustības attīstību, stiprināt parasporta sistēmu un pārstāvēt Latvijas parasporta intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. Tāpat jaunās valdes uzdevums būs rūpēties par veiksmīgu Latvijas sportistu startu vasaras un ziemas paralimpiskajās spēlēs 2028. gadā Losandželosā un 2030. gadā Francijā.
Pašreizējā LPK prezidente Daiga Dadzīte amatā ir kopš 2009. gada.