2022.gadā Latvijas Pasts aizsāk jaunu standarta pastmarku sēriju Mājdzīvnieki – tajā tiks iekļautas pastmarkas ar dažādām nominālvērtībām. Pirmās pastmarkas izdotas ar kaķa, suņa, vistas un zoss attēliem. Līdz ar jaunajām pastmarkām 800 eksemplāru tirāžā izdota arī pirmās dienas aploksne, uz kuras redzami visi attēlotie mājdzīvnieki. Jaunās pastmarkas izdotas uz pašlīmējošas pamatnes, nodrošinot to ērtu izmantošanu. Filatēlijas jaunumu dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva.
Katrai no pastmarkām ir atsevišķa nominālvērtība un tirāža. Pastmarka Kaķis izdota 800 000 eksemplāru tirāžā ar nominālvērtību 1,20 eiro, kas paredzēta sūtījumu apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramu Latvijas teritorijā. Pastmarkas Suns tirāža sasniedz 500 000 eksemplāru, bet nominālvērtība – 1,47 eiro, ar kuru var nosegt līdz 50 gramu smagu sūtījumu apmaksu Latvijas teritorijā. Pastmarka Vista emitēta 100 000 eksemplāros, un tās nominālvērtība ir 1,56 eiro, kas paredzēta 8.grupas valstu sūtījumu apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramu. Arī pastmarkas Zoss tirāža ir 100 000 eksemplāru, bet nominālvērtība – 1,75 eiro, ar ko var nosūtīt 20 gramu smagus sūtījumus uz 11.grupas valstīm.
Tā kā drošības prasību dēļ Latvijas Pasts patlaban neorganizē publiskus pastmarku pirmās dienas zīmogošanas pasākumus pasta nodaļās, pastmarku kolekcionāri un filatēlijas interesenti par pastmarku zīmogošanas iespējām aicināti sazināties ar Latvijas Pasta Pasta vērtszīmju un filatēlijas departamentu, rakstot uz e-pasta adresi: .
Mājdzīvnieku sērijas pastmarkas sākotnēji varēs iegādāties Rīgas 10.pasta nodaļā Elizabetes ielā 14/43, Rīgas 50.pasta nodaļā t/c Origo, Stacijas laukumā 2, pasta centrā Sakta Brīvības bulvārī 32, Rīgā, kā arī Latvijas Pasta e-veikalā.
Jaunās pastmarkas un aploksni iespējams aplūkot šeit.
Nākamais filatēlijas izdevums plānots 2022.gada 21.janvārī.