Latvijas Pasts aicina visus pasta pakalpojumu izmantotājus – gan fiziskās, gan juridiskās personas – parūpēties kā par savas, tā arī par savu klientu adrešu korektu pierakstu, ja tajās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mainās attiecīgais novads. Maksimāli precīzs adreses pieraksts palīdz ātrāk apstrādāt un piegādāt sūtījumus, nekavējot kopējos pasta apmaiņas procesus. Savukārt neprecīzs adreses pieraksts paildzina pakalpojuma sniegšanu – piegādi attiecīgajam adresātam – un kavē Latvijas Pasta darbu.
Pareizu adreses pierakstu ar izmaiņām pēc administratīvi teritoriālās reformas iespējams pārbaudīt arī Latvijas Pasta interneta vietnē www.pasts.lv sadaļā Pārbaudīt adresi.
Fiziskām personām ir būtiski pārbaudīt un nomainīt savu adresi, norādot jauno novadu, piemēram, interneta veikalos izveidotajos klienta profilos, un atcerēties par korektu pierakstu, veicot jaunus pasūtījumus citās vietnēs, tajā skaitā, piemēram, abonējot preses izdevumus.
Savukārt juridiskajām personām, kuras izsūta korespondenci tālāk saviem klientiem, nepieciešams sakārtot arī klientu adrešu datubāzi, atjaunojot adrešu pierakstus atbilstoši jaunajām novadu robežām.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijas Pasts turpina piegādāt sūtījumus atbilstoši noteiktajām pasta indeksu teritorijām, kurās nekādas izmaiņas nav veiktas.
Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu izvietojums atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam ir piesaistīts mazākajai administratīvajai vienībai – pilsētai vai pagastam, nevis novadam.
Ja adresē precīzi norādītas visas pārējās komponentes, piemēram, iela, dzīvokļa un mājas numurs, māju nosaukums, pagasts, sūtījums ar nepareizi norādītu novadu
sasniegs adresātu vēlāk.
Latvijas Pasts atgādina, ka, aizpildot sūtījuma adresi, ir jānorāda šāda informācija: adresāta vārds/uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, iela, mājas un dzīvokļa
numurs vai mājas nosaukums, pilsēta/pagasts, novads, pasta indekss.
Ja sūtījums adresātam ir izsniedzams pret parakstu, svarīgi, lai adresāta vārds un uzvārds būtu norādīts precīzi un saprotami, jo šādā gadījumā tiks pārbaudīta
saņēmēja identitāte, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.