Šajā dienā Latvijas Pasts nodaļās iespējami daudz darbinieku novirzīs tieši sūtījumu izsniegšanas nodrošināšanai, bet citu pakalpojumu sniegšanai nodaļās būs atvēlēts pa vienai kasei. Nodaļās, kur drošības prasību dēļ atļauts strādāt vienai kasei, sūtījumu izsniegšanai šajā dienā tiks piesaistīti papildu darbinieki. Latvijas Pasts pateicas visiem klientiem, kas izņems sūtījumus 8.maijā, jo savlaicīga sūtījumu izņemšana veicina nākamo sūtījumu ātrāku apstrādi un izsniegšanu citiem adresātiem.
Ienākošo sūtījumu apjoms atsevišķās noslogotākajās pasta nodaļās patlaban pārsniedz pat Ziemassvētku perioda sūtījumu skaitu, kad tas tradicionāli vismaz dubultojas. Neizņemtie sūtījumi uzkrājas pasta nodaļās, kavējot citu sūtījumu apstrādi un maksimāliātru izsniegšanu adresātiem. Tāpēc Latvijas Pasts aicina klientus 8.maijā, kas ir sestdiena, no 3.maija pārceltā darbdiena, izņemt savus sūtījumus pasta nodaļās, lai mazinātu tajās uzkrājušos sūtījumu skaitu un paātrinātu sūtījumu apriti.
Pārējo pakalpojumu saņemšanai Latvijas Pasts lūdz klientus, cik iespējams, izmantot citas darbadienas – 8.maijā to funkciju nodrošināšanai, kas nav sūtījumu izsniegšana, katrā nodaļā tiks atvēlēta viena kase. Pasta nodaļas, kur Covid-19 izplatības mazināšanai drošības prasību dēļ atļauta tikai vienas kases darbība, sūtījumu izsniegšanu nodrošinās papildu darbinieki.
Latvijas Pasts pateicas visiem klientiem, kas sūtījumus izņem savlaicīgi un kas izmantos 8.maiju savu sūtījumu saņemšanai.
8.maijā visas Latvijas Pasta nodaļas strādās atbilstoši pirmdienas darba grafikam.
Turpinoties Covid-19 izplatībai, vīrusa negatīvā ietekme būtiski ietekmē gan ienākošo sūtījumu plūsmu, gan pakalpojumu sniegšanu pasta nodaļās. Starptautisko sūtījumu plūsma ir ļoti nevienmērīga, vienlaikus bieži ienākot lielam sūtījumu apjomam no ārvalstīm, kas pēc apstrādes Latvijas Pasta šķirošanas kompleksā tiek nogādāti pasta nodaļās un ir vienlaikus jāizsniedz lielam skaitam klientu. Tajā pašā laikā iespējas apkalpot klientus pasta nodaļās samazinās: vairākos desmitos pasta nodaļu drošības prasību dēļ samazināts uz vietas apkalpojamo cilvēku un attiecīgi – arī kases sistēmu skaits.
Informāciju sagatavoja Gundega Vārpa, VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja