Latvijas Pasts atjauno daudzu sociālo tīklu lietotāju iemīļoto Mātes dienas pastkaršu sūtīšanas akciju, aicinot apsveikt mammas, vecmāmiņas, māsas, draudzenes un citas tuvinieces ar īpaša dizaina pastkartēm. No Facebook vai Twitter lietotāja profila ielogojoties interneta vietnē www.nosutipastkarti.lv un precīzi aizpildot norādītos informatīvos laukus, svētku sveicienus līdz Mātes dienai 9.maijā saņems adresātes visā Latvijā.

Šogad Latvijā Mātes dienu atzīmēs 9.maijā, un Latvijas Pasts jau desmito gadu organizē speciālu pastkaršu sūtīšanas kampaņu, sveicot mammas šajos skaistajos svētkos. Kampaņa atsākas pēc gada pārtraukuma, ko ietekmēja Covid-19 pandēmijas pirmais vilnis un ārkārtējā situācija valstī.

Lai nosūtītu pastkarti, no šodienas, 21.aprīļa, izmantojot savu sociālo tīklu Facebook vai Twitter kontu, jāreģistrējas interneta vietnē www.nosutipastkarti.lv. Precīzi aizpildot norādītos informatīvos laukus – vārdu, uzvārdu, adresi un pasta indeksu –, nosūtīšanai iespējams izvēlēties kādu no trim atšķirīga dizaina pastkartēm. Indeksa precizēšanai ērti var izmantot vietnē integrēto adreses pārbaudes rīku.

Ikvienam, kas pagūs savlaicīgi reģistrēties, būs iespēja nosūtīt trīs pastkartes. Tomēr jāņem vērā, ka nosūtīšanai paredzēto pastkaršu skaits ir ierobežots, bet lietotāju atsaucība akcijai tradicionāli – ļoti liela, tāpēc, lai pagūtu iepriecināt mammu, ikvienam sveiciena sūtītājam ir jāpasteidzas laikus nosūtīt vēlamo pastkarti.

Ņemot vērā akcijas popularitāti, precīzs akcijas noslēguma laiks nav nosakāms, taču par akcijas tuvošanos noslēgumam Facebook un Twitter lietotāji tiks informēti sociālajos tīklos.

Mātes dienas pastkaršu sūtīšanas akcija ir pirmā no Latvijas Pasta īstenotajām sociālo tīklu kampaņām un tiek rīkota jau kopš 2011.gada. Interese par šo akciju ir ļoti liela, turklāt katru gadu tā arvien pieaug. Pirmajā Mātes dienas pastkaršu sūtīšanas akcijā piedalījās 4867 Twitter lietotāji, aizpildot gandrīz 6500 pastkaršu. 2019.gada akcijā tika nosūtīti jau 41 500 pastkaršu, un šis skaits netiks palielināts.

Aplūkot Mātes dienas pastkaršu dizainu un nosūtīt pastkarti iespējams www.nosutipastkarti.lv.


Informāciju sagatavoja Gundega Vārpa, VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja

