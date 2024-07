"Latvijas pasts" no janvāra plāno palielināt iekšzemes paku sūtījumu tarifus

Tarifu izmaiņas saistītas ar klientu paradumu maiņu, tradicionālo pasta sūtījumu apmēra samazinājumu, transporta un loģistikas izmaksu kāpumu, energoresursu cenu palielināšanos un darbinieku atalgojuma pieaugumu, norādīts paziņojumā.

Iekšzemes vienkāršās pakas sūtījuma (no 1,001 līdz diviem kilogramiem) cena palielināsies par 7,3% - no 4,76 eiro līdz 5,11 eiro, iekšzemes ierakstītas pakas sūtījums (no 1,001 līdz diviem kilogramiem) maksās 7,05 eiro līdzšinējā 6,21 eiro vietā, kas ir par 13,5% vairāk, bet iekšzemes apdrošinātās pakas (no 1,001 līdz diviem kilogramiem) sūtījuma cena samazināsies par 8,4% - no 6,93 eiro līdz 6,35 eiro. Vienlaikus jāņem vērā, ka pie apdrošinātajiem pasta paku sūtījumiem papildus ir jāmaksā arī 2% no apdrošināšanas summas.

Paredzēts, ka iekšzemes vienkāršās vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas cena palielināsies par 36,4% - no 1,65 eiro līdz 2,25 eiro, iekšzemes ierakstītās vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas cena būs 4,15 eiro līdzšinējā 3,1 eiro vietā, kas ir par 33,9% vairāk, savukārt iekšzemes apdrošinātās vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas cena pieaugs par 9,9% un būs 4,2 eiro līdzšinējo 3,82 eiro vietā.

Savukārt atlaide par ierakstītu un apdrošinātu sūtījumu noformēšanu "Mans pasts" tiks samazināta par 40,7% - no 0,59 līdz 0,35 eiro.

Tāpat palielināsies abonēto preses izdevumu piegādes tarifs. Jaunais tarifu projekts paredz, ka no 1.janvāra tarifs par vienas preses izdevuma vienības piegādi palielināsies par 23,6% - no 0,55 eiro līdz 0,68 eiro, bet tarifs par kilogramu palielināsies par 21,7% - no 1,2 eiro līdz 1,46 eiro.

"Latvijas pasta" pārstāvji iepriekš skaidroja, ka, ņemot vērā valsts kompensēšanas mehānismu preses izdevumu piegādei, vienas preses vienības piegādes izmaksas preses izdevējiem mainīsies vidēji no 0,15 līdz 0,18 eiro, kas gada laikā iknedēļas izdevumam veido 1,5 eiro izmaksu pieaugumu.

Gaidāmas izmaiņas arī pārrobežu pasta pakalpojumu tarifiem, tostarp, piemēram, vienkāršas vēstules sūtījums uz ASV svarā līdz 20 gramiem pieaugs divas reizes - no 1,83 eiro līdz 3,72 eiro, bet ierakstītas pakas nosūtīšana uz ASV (nepārsniedzot vienu kilogramu) maksās 20,6 eiro līdzšinējo 23,91 eiro vietā, kas ir par 13,8% mazāk.

Savukārt ierakstītas pasta pakas sūtījuma uz Igauniju svarā līdz diviem kilogramiem tarifs samazināsies par 9,6% - no 14,24 eiro līdz 12,88 eiro, bet pasta pakas sūtījuma uz Lietuvu svarā līdz diviem kilogramiem maksa saruks par 14,5% - no 17,26 eiro līdz 14,75 eiro.

Jau ziņots, ka UPP ir minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem Latvijā par vienotu tarifu neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas. UPP sniedzējam ir pienākums nodrošināt iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu, kā arī abonētās preses piegādi. Pakalpojuma tarifus pasta nozarē apstiprina SPRK.

"Latvijas pasts" konkursa kārtībā UPP saistības noteiktas uz pieciem gadiem - no 2022.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim.