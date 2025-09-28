"Latvijas pasts" paplašinājis pakomātu pieejamību reģionos

"Latvijas pasta" pakomāti izvietoti 77 no 78 Latvijas pilsētām. Izņēmums ir Līgatne, kur pakalpojums ir pieejams Līgatnes pagastā - Augšlīgatnē.
Tāpat "Latvijas pasta" pakomāti izvietoti 35 vietās, ieskaitot pierobežu, kurās noteiktā teritorijā pakalpojumam nav alternatīvu - Bērzaunes, Cenu, Ceraukstes, Gailīšu, Gaujienas, Jaungulbenes, Kabiles, Kalsnavas, Kalupes, Lejasciema, Lēdurgas, Līvbērzes, Nītaures, Ogresgala, Palsmanes, Rugāju, Rundāles, Salas, Svētes, Smārdes, Vaiņodes, Vandzenes un Zasas pagastos, kā arī Durbē, Staicelē, Sedā un Subatē.
"Latvijas pasta" pakomātu pakalpojumi ir pieejami arī Allažos, Ancē, Barkavā, Bikstos, Kaunatā, Lēdmanē, Mazzalvē un Taurupē.
Jau ziņots, ka "Latvijas pasta" apgrozījums pagājušajā gadā bija 93,743 miljoni eiro, kas ir par 13,4% mazāk nekā 2023.gadā, kā arī kompānija cieta zaudējumus 111 203 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodrošina iekšzemes un starptautiskās piegādes, sākot ar e-komercijas un paku sūtījumiem līdz presei, vēstuļu korespondencei un personalizētiem loģistikas risinājumiem. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā apmēram 1800 darbinieku.