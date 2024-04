"Latvijas pasts" pārdos Ogres 1.pasta nodaļas ēku

Kompānijas pārstāvji iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka nekustamais īpašums, kas atrodas Jelgavā, Raiņa ielā 14, nav nepieciešams "Latvijas pasta" pamatdarbības nodrošināšanai. Savukārt ēkas, kas atrodas Ogrē, Brīvības ielā 38, izsoles noteikumos ir paredzēts noteikt, ka nekustamā īpašuma ieguvējam būs pienākums iznomāt telpas pasta pakalpojumu sniegšanai vismaz vienu gadu.



Tāpat akcionāru ārkārtas sapulcē "Latvijas pasta" 2022.gada darbības rezultāti novērtēti kā apmierinoši, norādīts "Latvijas pasta" publiskotajā lēmumā. Akcionāru ārkārtas sapulcē pieņemta zināšanai arī "Latvijas pasta" valdes atskaite par kompānijas 2020.gada peļņas izlietošanu.



2022.gada 13.maija akcionāru ārkārtas sapulcē tika nolemts 2,398 miljonus eiro no 2020.gada peļņas novirzīt pasta infrastruktūras pilnveidošanai atbilstoši pasta tirgus attīstības tendencēm. No minētajiem 2,398 miljoniem eiro pasta terminālu tīkla attīstībai tika novirzīti 444 355 eiro, maršrutu optimizācijas rīka ieviešanai - 822 879 eiro, Rīgas Šķirošanas kompleksa attīstībai - 842 628 eiro, bet informācijas tehnoloģiju (IT) nodrošinājuma un infrastruktūras attīstībai - 288 008 eiro.



Jau ziņots, ka "Latvijas pasta" apgrozījums pagājušajā gadā bija 100,009 miljoni eiro, kas ir par 5,1% mazāk nekā 2021.gadā, kā arī uzņēmums strādāja ar 2,21 miljona eiro peļņu pretēji zaudējumiem gadu iepriekš. "Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā apmēram 2600 darbinieku.