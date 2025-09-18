"Latvijas pasts" piektdien izdos pastmarku ar mājas strazdu

Jaunās pastmarkas nominālvērtība būs 2,55 eiro, un tā paredzēta sūtījumu apmaksai svara kategorijā līdz 100 gramiem Latvijas teritorijā.
Pastmarkas tirāža būs 15 000 eksemplāru, bet speciālo aplokšņu - 500. Filatēlijas izdevuma autors ir Ģirts Grīva.
Filatēlijas izdevuma pirmās dienas zīmogošana paredzēta piektdien, 19.septembrī, Elizabetes ielas pasta nodaļā, Elizabetes ielā, Rīgā, no plkst.10 līdz 18.
Pastmarku sērija "Latvijas putni" tiek izdota kopš 2010.gada.
Jau ziņots, ka "Latvijas pasta" apgrozījums pagājušajā gadā bija 93,743 miljoni eiro, kas ir par 13,4% mazāk nekā 2023.gadā, kā arī kompānija cieta zaudējumus 111 203 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodrošina iekšzemes un starptautiskās piegādes, sākot ar e-komercijas un paku sūtījumiem līdz presei, vēstuļu korespondencei un personalizētiem loģistikas risinājumiem. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā apmēram 1800 darbinieku.