Tā dažos soļos ļaus izvēlēties atmuitošanas veidu un ar Latvijas Pasta starpniecību vienkārši atmuitot no trešajām valstīm saņemtos sūtījumus, kas saskaņā ar izmaiņām Eiropas Savienības (ES) tiesību aktos turpmāk būs jādeklarē muitā un kam bez izņēmuma tiks piemērots pievienotās vērtības nodoklis.
Jau ziņots, ka ar 1.jūliju jaunā nodokļu piemērošanas sistēma pasta sūtījumiem no trešajām valstīm attieksies uz pasta nozari visā ES, tostarp uz pilnīgi visiem pasta komersantiem Latvijā un to klientiem. Tādējādi izmaiņas skars faktiski katru Latvijas iedzīvotāju, kurš iepērkas trešo valstu interneta veikalos vai saņem sūtījumus no ārpus ES dzīvojošiem draugiem vai radiem.
Gatavojoties vērienīgajām izmaiņām, kas būtiski palielinās atmuitojamo sūtījumu apjomu, Latvijas Pasts jau investējis ap 290 000 eiro informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un procesu administrēšanas kapacitātes paplašināšanai, jaunu digitālo klientservisa un datu apmaiņas sistēmu ieviešanai, tostarp izveidojot arī lietotni atmuito.pasts.lv. Jauno lietotni varēs izmantot ikviens Latvijas Pasts klients, kurš saņems sūtījumu no trešajām valstīm. Par sūtījuma saņemšanu Latvijas Pasts klientiem, tāpat kā līdz šim, tiks piegādāts aicinājums mobilās īsziņas formā, ja būs norādīts saņēmēja korekts mobilā tālruņa numurs, vai kā drukātu paziņojumu adresāta pastkastītē. No 1.jūlija paziņojumā tiks ietverta katram saņēmējam individuāla saite uz lietotni atmuito.pasts.lv.
Sūtījuma saite būs unikāla, un lietotnē tiks atvērta tikai konkrētajam sūtījumam atbilstoša atmuitošanas forma atkarībā no sūtījuma vērtības: sūtījumiem vērtībā līdz 150 eiro bez akcīzes precēm tas būs PVN aprēķins no sūtījuma vērtības, bet sūtījumiem vērtībā virs 150 eiro tiks iekļauta iespēja pievienot deklarēšanai nepieciešamos dokumentus (rēķinu, maksājuma uzdevumu u.tml.).
Atverot saiti uz lietotni, sūtījuma saņēmējs varēs izvēlēties, kā vēlas veikt sūtījuma atmuitošanu, – par simbolisku samaksu līdz vienam eiro izmantojot Latvijas Pasts starpniecību vai paša spēkiem VID sistēmā EDS. Sūtījumiem virs 150 eiro un/vai ar akcīzes precēm atmuitošanas pakalpojums Latvijas Pastā maksās 3,99 eiro. Tāpat lietotnē paredzēta iespēja atteikties no sūtījuma atmuitošanas tiem klientiem, kuri nevēlas saņemt konkrēto sūtījumu.
Muitojamā sūtījuma unikālā saite būs ietverta gan mobilās īsziņas aicinājumā, gan arī drukātajā paziņojumā, uz kura būs QR kods – to noskenējot, sūtījuma saņēmējs tiks novirzīts uz lietotni atmuito.pasts.lv. Ja gadījumā klients nelieto mobilo viedierīci, Latvijas Pasts piedāvās iespēju uzrādīt drukāto aicinājumu un sūtījuma dokumentus attiecīgajā pasta nodaļā, kas veiks nepieciešamās darbības un aizpildīs informāciju sūtījuma tālākai atmuitošanai. Šāds pakalpojums pasta nodaļā izmaksās 3,99 eiro.
“Sūtījumu atmuitošana pēc 1.jūlija būs pilnīgi jauna pieredze tiem tūkstošiem Latvijas Pasts klientu un miljoniem sūtījumu saņēmēju visā Eiropas Savienībā, kuri līdz šim aktīvi iepirkušies trešo valstu interneta veikalos. Nelielas vērtības pirkumi, piemēram, populāros Ķīnas internetveikalos bija ikdiena daudziem klientiem. Domājot par veidiem, kā varam saviem klientiem atvieglot pielāgošanos jaunajai realitātei, kas paredz atmuitot pat pāris eirocentu vērtus sūtījumus, esam radījuši lietotni atmuito.pasts.lv. Lietotne ir maksimāli vienkārša un viegli lietojama, un tā ļaus ikvienam gan izvēlēties, kā atmuitot sūtījumu, gan ar Latvijas Pasta starpniecību sūtījumu atmuitot vien ar dažām vienkāršām darbībām,” norāda Mārcis Vilcāns, Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs.
Jāpiebilst, ka lietotne atmuito.pasts.lv no 1.jūlija darbosies arī kā informatīva platforma, apkopojot pasta sūtījumu muitošanas aktualitātes, biežāk uzdotos jautājumus un atbildes. Lietotne būs pieejama bez lejuplādēšanas jebkurā viedierīcē (mobilajā tālrunī, datorā, planšetē) latviešu, krievu un angļu valodā. Apmaksāt nodokļus un atmuitošanas pakalpojuma maksu lietotnē atmuito.pasts.lv varēs, izmantojot maksājumu karti vai internetbanku.
Vairāk informācijas par to, kā pareizi veikt pasta sūtījumu atmuitošanu, meklējiet Valsts ieņēmumu dienesta interneta vietnē.
Informāciju sagatavoja Gundega Vārpa, VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja