Pirmdiena, 26.01.2026 15:08
Agneta, Agnis, Ansis
Pirmdiena, 26.01.2026 15:08
Agneta, Agnis, Ansis
Pirmdiena, 26. janvāris, 2026 14:25

“Latvijas Pērles” meklē stāsta turpinātāju: Ogrē dzimušais zīmols ar 12 gadu pieredzi nonāk jauna īpašnieka meklējumos

OgreNet
“Latvijas Pērles” meklē stāsta turpinātāju: Ogrē dzimušais zīmols ar 12 gadu pieredzi nonāk jauna īpašnieka meklējumos
Fotokolāža: Ogrenet, uzņēmēja, veikala tīkla "Latvijas pērles" radītāja Elīna Bukša (Eidmane)
Pirmdiena, 26. janvāris, 2026 14:25

“Latvijas Pērles” meklē stāsta turpinātāju: Ogrē dzimušais zīmols ar 12 gadu pieredzi nonāk jauna īpašnieka meklējumos

OgreNet

"Tas nav stāsts par neveiksmi vai krīzi. Gluži pretēji – uzņēmums darbojas stabili, ir finansiāli sakārtots un turpina augt. Lēmums pieņemts personisku apstākļu dēļ," tā šodien savā publiskajā aicinājumā atsaukties Latvijā labi jau zināmā zīmola "Latvijas Pērles" stāsta turpinātāju, pauž uzņēmuma dibinātāja un īpašniece Elīna Bukša. Pēc teju 12 gadu darbošanās viņa paziņo par vēlmi nodot uzņēmumu jauna saimnieka rokās. „Latvijas pērles” pirmais veikaliņš "Ogres Pērles" tika atvērts Ogrē. Šobrīd tas darbojas Rīgas ielā 23. Sākumā tie bija tikai nieka 16 kvadrātmetri, kuros ietilpināti tika skaisti, latviski mūsu vietējo latviešu autoru darbi. Pati Elīna nāk no Ogres novada, agros bērnības gadus pavadījusi Birzgales pagastā, tad dzīvesvieta bija Ikšķile. Viņas radītā uzņēmuma vērtība šodien noteikta 2 miljonu eiro apmērā.

“Manas veselības stāvoklis vairs neļauj uzņēmumu vadīt tādā jaudā, kādā tas būtu pelnījis. Latvijas Pērlēm ir vajadzīgas citas – spēcīgas rokas, prāts un sirds, kas spēs uzņēmumu celt jaunos augstumos,” atzīst uzņēmuma īpašniece.

No idejas līdz vienam no vadošajiem “Ražots Latvijā” zīmoliem

Teju divpadsmit gadu laikā “Latvijas Pērles” izaugušas par nozīmīgu platformu, kas apvieno vairāk nekā 340 Latvijas ražotājus. Uzņēmuma attīstība notikusi bez ārējiem investoriem – tikai ar pašu līdzekļiem, mērķtiecīgu darbu un ciešu sadarbību ar partneriem.

Šodien uzņēmumam ir 11 fiziski veikali visā Latvijā, interneta veikals, sava ražošana, birojs un noliktava, profesionāli izstrādāti un digitalizēti biznesa procesi

“Mēs esam kopā auguši ar Latvijas ražotājiem, un segmentā ‘ražots Latvijā’ patiešām paveikts neticami daudz,” uzsver īpašniece.

Visi “Latvijas Pērļu” veikali ir aprīkoti ar modernām tehnoloģijām. Uzņēmums tiek pārdots kā viens kopums – kopā ar SIA “Latvijas Pērles”, kas pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem ir A līmeņa nodokļu maksātājs. Vienlaikus iespējama arī uzņēmuma iegāde bez juridiskās personas vai atsevišķām materiālajām vērtībām, vienojoties individuāli.

Finansiāli sakārtots uzņēmums

"Latvijas Pērles” īpašniece norāda, ka nav nenokārtotu saistību ar piegādātājiem, darbiniekiem vai valsts iestādēm un ka uzņēmums ir finansiāli tīrs un pārskatāms. "Lursoft redzamā komercķīla attiecas uz apgrozāmo līdzekļu kredītlīniju, kas faktiski netiek izmantota un ir noņemama jebkurā brīdī. Drīzumā būs pieejams revidenta pārbaudīts gada pārskats. Katru gadu uzņēmums uzrādījis ievērojamu izaugsmi."

Viņa atklāj, ka jaunā īpašnieka rīcībā nonāks: visi 11 veikali ar pilnu aprīkojumu, reģistrēta preču zīme “Latvijas Pērles” un domēns latvijasperles.lv, visi krājumi un preces, jauna, pilnībā renovēta ēka Ikšķilē ar noliktavas, ražošanas un biroja telpām, uzņēmuma autoparks, visa ar uzņēmuma darbību saistītā infrastruktūra. Taču, kā uzsver īpašniece, lielākā vērtība ir cilvēki.

“Jaunie saimnieki iegūs kolosālāko un lojālāko komandu. Es no sirds ceru, ka šī komanda piedzīvos jaunu posmu ar īpašnieku, kurš spēs dot tai pašu labāko.”

Jauns sākums, nevis beigas

Uzņēmuma dibinātāja uzsver – viņas mērķis ir palīdzēt “Latvijas Pērlēm” atrast jaunus ceļus un iespējas, lai ar mierīgu sirdi varētu nodot stafeti tālāk.

“Tās nav beigas. Tas ir jauns sākums.”

Sarunas par uzņēmuma pārdošanu notiks tikai ar pretendentiem, kuri spēs skaidri pierādīt savas finansiālās iespējas realizēt darījumu. Īpašniece lūdz netraucēt ar zvanīšanu vai rakstīšanu bez nopietna nodoma.

Noslēgumā viņa pauž pateicību ikvienam, kurš bijis daļa no šī stāsta, un aicina dalīties ar informāciju, lai “Latvijas Pērles” pēc iespējas ātrāk satiktu sava stāsta turpinātāju.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?