“Manas veselības stāvoklis vairs neļauj uzņēmumu vadīt tādā jaudā, kādā tas būtu pelnījis. Latvijas Pērlēm ir vajadzīgas citas – spēcīgas rokas, prāts un sirds, kas spēs uzņēmumu celt jaunos augstumos,” atzīst uzņēmuma īpašniece.
No idejas līdz vienam no vadošajiem “Ražots Latvijā” zīmoliem
Teju divpadsmit gadu laikā “Latvijas Pērles” izaugušas par nozīmīgu platformu, kas apvieno vairāk nekā 340 Latvijas ražotājus. Uzņēmuma attīstība notikusi bez ārējiem investoriem – tikai ar pašu līdzekļiem, mērķtiecīgu darbu un ciešu sadarbību ar partneriem.
Šodien uzņēmumam ir 11 fiziski veikali visā Latvijā, interneta veikals, sava ražošana, birojs un noliktava, profesionāli izstrādāti un digitalizēti biznesa procesi
“Mēs esam kopā auguši ar Latvijas ražotājiem, un segmentā ‘ražots Latvijā’ patiešām paveikts neticami daudz,” uzsver īpašniece.
Visi “Latvijas Pērļu” veikali ir aprīkoti ar modernām tehnoloģijām. Uzņēmums tiek pārdots kā viens kopums – kopā ar SIA “Latvijas Pērles”, kas pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem ir A līmeņa nodokļu maksātājs. Vienlaikus iespējama arī uzņēmuma iegāde bez juridiskās personas vai atsevišķām materiālajām vērtībām, vienojoties individuāli.
Finansiāli sakārtots uzņēmums
"Latvijas Pērles” īpašniece norāda, ka nav nenokārtotu saistību ar piegādātājiem, darbiniekiem vai valsts iestādēm un ka uzņēmums ir finansiāli tīrs un pārskatāms. "Lursoft redzamā komercķīla attiecas uz apgrozāmo līdzekļu kredītlīniju, kas faktiski netiek izmantota un ir noņemama jebkurā brīdī. Drīzumā būs pieejams revidenta pārbaudīts gada pārskats. Katru gadu uzņēmums uzrādījis ievērojamu izaugsmi."
Viņa atklāj, ka jaunā īpašnieka rīcībā nonāks: visi 11 veikali ar pilnu aprīkojumu, reģistrēta preču zīme “Latvijas Pērles” un domēns latvijasperles.lv, visi krājumi un preces, jauna, pilnībā renovēta ēka Ikšķilē ar noliktavas, ražošanas un biroja telpām, uzņēmuma autoparks, visa ar uzņēmuma darbību saistītā infrastruktūra. Taču, kā uzsver īpašniece, lielākā vērtība ir cilvēki.
“Jaunie saimnieki iegūs kolosālāko un lojālāko komandu. Es no sirds ceru, ka šī komanda piedzīvos jaunu posmu ar īpašnieku, kurš spēs dot tai pašu labāko.”
Jauns sākums, nevis beigas
Uzņēmuma dibinātāja uzsver – viņas mērķis ir palīdzēt “Latvijas Pērlēm” atrast jaunus ceļus un iespējas, lai ar mierīgu sirdi varētu nodot stafeti tālāk.
“Tās nav beigas. Tas ir jauns sākums.”
Sarunas par uzņēmuma pārdošanu notiks tikai ar pretendentiem, kuri spēs skaidri pierādīt savas finansiālās iespējas realizēt darījumu. Īpašniece lūdz netraucēt ar zvanīšanu vai rakstīšanu bez nopietna nodoma.
Noslēgumā viņa pauž pateicību ikvienam, kurš bijis daļa no šī stāsta, un aicina dalīties ar informāciju, lai “Latvijas Pērles” pēc iespējas ātrāk satiktu sava stāsta turpinātāju.