Otrdiena, 05.05.2026 12:41
Ģederts, Ģirts
Otrdiena, 05.05.2026 12:41
Ģederts, Ģirts
Otrdiena, 5. maijs, 2026 08:52

Latvijas policija Epstīna lietā identificējusi vienu cietušo

LETA
Latvijas policija Epstīna lietā identificējusi vienu cietušo
Foto: AP, Jon Elswick
Otrdiena, 5. maijs, 2026 08:52

Latvijas policija Epstīna lietā identificējusi vienu cietušo

LETA

Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas Valsts policija (VP) ir identificējusi vienu cietušo sievieti - Latvijas valstspiederīgo, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" pavēstīja VP priekšnieks Armands Ruks.

Cietusī ir bijusi pilngadīga un viņu vervējis ārvalstnieks, kuru policija ir identificējusi, sacīja Ruks. Viņš stāstīja, ka Epstīna lietā VP pagaidām nav identificējusi nevienu Latvijas valstspiederīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā nosūtīšanai seksuālai izmantošanai. "Mums ir darbs bijis ar tuvu pie desmit personām, kuras ir pratinātas šīs lietas kontekstā, arī ar tām, kuras publiski ir izpaudušas viedokli," piebilda VP priekšnieks.

Lai gan VP ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, atbildes vēl neesot saņemtas. Policijas šefs pieļauj, ka tas varētu būt saistīts ar lielo pieprasījumu skaitu no dažādām valstīm. Viņš ir pārliecināts, ka atbildes noteikti atnāks. "Vienlaikus arī šajā laikā mēs nesēžam rokas klēpī salikuši, turpinām strādāt," apgalvoja Ruks.

Kā ziņots, VP ir sākusi kriminālprocesu par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, kuros Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām.

Kā informēja VP, 4. februārī, saskaņojot ar prokuratūru, Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldē sākts kriminālprocess saistībā ar ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FBI) oficiālajā tīmekļvietnē publiskotajiem materiāliem par Epstīna izveidoto noziedzīgo tīklu un vairāku personu vervēšanu, tostarp iespējamu Latvijas valstspiederīgo vervēšanu uz ASV seksuālai izmantošanai ekspluatācijas nolūkā.

Kriminālprocess patlaban kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma pantam par cilvēktirdzniecību.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?