Cietusī ir bijusi pilngadīga un viņu vervējis ārvalstnieks, kuru policija ir identificējusi, sacīja Ruks. Viņš stāstīja, ka Epstīna lietā VP pagaidām nav identificējusi nevienu Latvijas valstspiederīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā nosūtīšanai seksuālai izmantošanai. "Mums ir darbs bijis ar tuvu pie desmit personām, kuras ir pratinātas šīs lietas kontekstā, arī ar tām, kuras publiski ir izpaudušas viedokli," piebilda VP priekšnieks.
Lai gan VP ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, atbildes vēl neesot saņemtas. Policijas šefs pieļauj, ka tas varētu būt saistīts ar lielo pieprasījumu skaitu no dažādām valstīm. Viņš ir pārliecināts, ka atbildes noteikti atnāks. "Vienlaikus arī šajā laikā mēs nesēžam rokas klēpī salikuši, turpinām strādāt," apgalvoja Ruks.
Kā ziņots, VP ir sākusi kriminālprocesu par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, kuros Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām.
Kā informēja VP, 4. februārī, saskaņojot ar prokuratūru, Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldē sākts kriminālprocess saistībā ar ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FBI) oficiālajā tīmekļvietnē publiskotajiem materiāliem par Epstīna izveidoto noziedzīgo tīklu un vairāku personu vervēšanu, tostarp iespējamu Latvijas valstspiederīgo vervēšanu uz ASV seksuālai izmantošanai ekspluatācijas nolūkā.
Kriminālprocess patlaban kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma pantam par cilvēktirdzniecību.