Gada balvu "Latvijas sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms 2025" un 1500 eiro balvu šogad saņēma daudzdzīvokļu mājas kopība no Ogres novada Ikšķiles, Smiltenāju ielas 12, kas ieguva arī balvu un 700 eiro kategorijā "Latvijas sakoptākais novada pagalms".
Savukārt nominācijas "Latvijas sakoptākais valstspilsētas pagalms" uzvarētāja balva aizceļoja uz Ogri, Mālkalnes prospektu 31, iegūstot 1000 eiro vērtu speciālbalvu no atbalstītājiem un 700 eiro balvu no asociācijas "Mājoklis".
Rīgas sakoptākā pagalma tituls un 700 eiro balva šogad tika Mērsraga ielas 9 dzīvokļu kopībai, bet Krāslavas ielas 7, Rīgā, kopība ieguva žūrijas speciālbalvu.
Jaunā projekta nominācijā par sakoptāko tika atzīts pagalms Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 72/74.
Sabiedrības balsojumā tika nodoti vairāk nekā 184 000 balsu. Simpātiju balvu šogad saņēma daudzdzīvokļu mājas kopība no Ogres, Mālkalnes prospekta 31.
Konkursa finālam žūrija šogad bija izvirzījusi 12 balvas pretendentus. Konkursā tiek vērtēta kopējā pagalma vizuālā pievilcība, radošums un oriģinalitāte pagalma labiekārtošanā, ilgtspējības principu ievērošana pagalma apsaimniekošanā un kopienas/kopības iesaiste.