Šodien Latvijā valda neliels atkusnis, bet vietām iespējams neliels sals, tādēļ ledus veidošanās nenotiks tik intensīvi.
Savukārt naktī uz svētdienu sals pastiprināsies un tā ietekmē notiks intensīvāka ledus veidošanās un nostiprināsies ledus sega.
Ledus veidošanās laikā atsevišķos upju posmos krasi svārstīsies ūdenslīmenis.
Savukārt snigšanas laikā upēs veidosies sniega putra.
Šo procesu ietekmē Daugavā Pļaviņu ūdenskrātuvē turpināsies ledus un vižņu virzība no upes augšteces posmiem, kas veicinās ledus segas kustēšanos, stumšanos un blīvēšanos ūdenskrātuves augštecē un augšpus tās.
Līdz ar to turpinās paaugstināties ūdenslīmenis Zeļķos, kā arī gaidāma ūdenslīmeņa paaugstināšanās arī Jēkabpilī.
Arī citās upēs turpināsies vižņu iešana, bet gar krastiem nostiprinās piesalas.