Šogad Ogres novada pašvaldības augstākais apbalvojumu – tituls “Ogres Goda pilsonis” – tika piešķirts Ogres teātra prezidentei Laumai Straumei par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu Ogres teātra darbībā un Ogres novada kultūras dzīves attīstībā.
Lauma Straume skatuves gaitas uzsākusi jau agrā bērnībā un ir Ogres teātra prezidente no 1997. gada. Bez viņas enerģijas, dzīvesprieka un organizatoriskā talanta teātris nebūtu tāds, kāds tas ir šobrīd.Ar dalību neskaitāmos teātra festivālos un skatēs Lauma Straume popularizējusi Ogres pilsētas un novada vārdu Latvijas mērogā un ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām un redzamākajām Ogres kultūras dzīves personībām.
Pirms titula “Ogres Goda pilsonis” saņemšanas, Lauma Straume ir ieguvusi Ogres novada pašvaldības apbalvojumu “Gada ogrēnietis 2020” nominācijā “Kultūra” un Latvijas Nacionālā Kultūras centra Goda rakstu.
Svinīgajā ceremonijā ar titulu “Gada ogrēnietis 2021” tika sveikti arī tie Ogres novada iedzīvotāji, kuri 2021. gadā dažādās novada dzīves jomās ir ieguvuši atzinīgu vērtējumu un ar kuriem varam lepoties.Ar Ogres novada pašvaldības domes 11. novembra sēdes lēmumu Ogres novada pašvaldības apbalvojums piešķirts trim Ogres iedzīvotājiem.
Nominācijā “Sabiedriskais darbs” apbalvojumu saņēma Ogres invalīdu biedrības ilggadēja vadītāja, Ilga Marta Linkuma.
Nominācijā “Kultūra” apbalvojums piešķirts viens no Latvijā vadošajiem un zināmākajiem keramiķiem Kārlim Knopkenam.
Savukārt nominācijā “Izglītība” apbalvojums piešķirts Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece mūzikas jomā Gunitai Bičulei.
Apbalvojumus pasniedza un ar svinīgu uzrunu klātesošos sveica Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. “Juku laikos pats svarīgākais ir turēties pie pārbaudītām vērtībām. Šajā gadījumā vērtības ir mūsu karavīri, kas izcīnīja mūsu valsti, kā arī Ogres novada iedzīvotāji, kuri nesavtīgi velta savu laiku uz darbu citiem,” uzrunā teica Egils Helmanis, uzsverot vērtību nozīmi šajā sarežģītajā laikā.
Kopā ar pašvaldības apbalvojumu saņēmējiem, svinīgajā pasākumā tika godināts arī Ogres teātra mākslinieciskais vadītājs un režisors Jānis Kaijaks, kuru Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls šī gada 22. oktobrī nolēma apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības krusta virsnieku.