Svētdiena, 3. maijs, 2026 17:11

Latvijas zinātnieces izstrādājušas jaunu metodi mātes piena sastāva precīzākai analīzei

LETA
Foto: pexels.com
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas institūta zinātnieces izstrādājušas jaunu metodi, kas ļauj precīzāk analizēt mātes piena sastāvu un tā nozīmi zīdaiņu attīstībā, aģentūra LETA uzzināja augstskolā.

Pētījumā īpaša uzmanība pievērsta oligosaharīdiem - vielām, kas veicina bērna imunitāti un veselīgu attīstību no pirmajām dzīves dienām. Zinātniecēm pirmo reizi Latvijā izdevies iegūt detalizētus datus par mātes piena sastāvu. Analizējot 74 dalībnieču piena paraugus, zinātnieces varējušas labāk izprast, kā šīs vielas atšķiras un kādi faktori var ietekmēt to daudzumu.

Izstrādātā metode ļauj vienlaikus noteikt vairākas būtiskas mātes piena sastāvdaļas, padarot analīzi ātrāku un precīzāku nekā līdz šim. Tas nozīmē, ka nākotnē pētījumi par zīdaiņu uzturu var kļūt vēl padziļinātāki un sniegt praktisku ieguldījumu gan medicīnā, gan uztura zinātnē, uzsver augstskolā.

Universitātē norāda, ka pētnieču darbs palīdz labāk izprast zīdaiņu uztura nozīmi, un var veicināt arī jaunu risinājumu izstrādi bērnu aprūpē un uzturā.

Rezultāti publicēti starptautiskos zinātniskos žurnālos un esot guvuši atzinību arī starptautiskā līmenī.

