Vīnogu izspaidas rodas vīna ražošanas procesā. Pētnieki norāda, ka šajā blakusproduktā joprojām atrodas bioloģiski aktīvas vielas, kas var ietekmēt vielmaiņu un potenciāli veicināt veselību. Latvijas zinātnieki patlaban strādā pie metodēm, kā šīs vielas efektīvi iegūt, saglabāt un izmantot pārtikas produktos.
Pētnieki analizē dažādas apstrādes un uzglabāšanas metodes, lai samazinātu aktīvo savienojumu zudumus. Vienlaikus tiek vērtēta arī risinājuma ilgtspēja un iespējas to ieviest praksē.
Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projekts "4Sir2" aptver visu izstrādes ciklu no izejvielas līdz gatavam produktam, un tajā sadarbojas gan pētnieki, gan pārtikas industrijas uzņēmumi. Plānots, ka projekts turpināsies līdz 2030. gadam, bet pirmie rezultāti un produktu prototipi varētu būt pieejami jau tuvāko gadu laikā.