Sestdiena, 11. aprīlis, 2026 09:55

Latvijas zinātnieki pēta, kā no vīnogu izspaidām radīt veselībai labvēlīgu dzērienu

Latvijas zinātnieki pēta, kā no vīnogu izspaidām radīt veselībai labvēlīgu dzērienu
Foto: pexels.com
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pētnieki piedalās starptautiskā projektā, kurā kopā ar citu valstu pētniekiem izstrādā jaunu dzērienu no vīnogu izspaidām, izmantojot tajās esošās veselībai noderīgās vielas, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas publiskotā informācija.

Vīnogu izspaidas rodas vīna ražošanas procesā. Pētnieki norāda, ka šajā blakusproduktā joprojām atrodas bioloģiski aktīvas vielas, kas var ietekmēt vielmaiņu un potenciāli veicināt veselību. Latvijas zinātnieki patlaban strādā pie metodēm, kā šīs vielas efektīvi iegūt, saglabāt un izmantot pārtikas produktos.

Pētnieki analizē dažādas apstrādes un uzglabāšanas metodes, lai samazinātu aktīvo savienojumu zudumus. Vienlaikus tiek vērtēta arī risinājuma ilgtspēja un iespējas to ieviest praksē.

Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projekts "4Sir2" aptver visu izstrādes ciklu no izejvielas līdz gatavam produktam, un tajā sadarbojas gan pētnieki, gan pārtikas industrijas uzņēmumi. Plānots, ka projekts turpināsies līdz 2030. gadam, bet pirmie rezultāti un produktu prototipi varētu būt pieejami jau tuvāko gadu laikā.

