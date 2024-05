Ogres tehnikums pārstāvēs Latviju Eiropas labāko mācību uzņēmumu konkursā

Tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas labāko mācību uzņēmumu konkursā “GEN-E Europe” Itālijā, šogad izcīnījis SMU “ Fortfull Group ” no Ogres tehnikuma. Skolēni radījuši sociāli atbildīgu produktu - inovatīvu rokas pulksteni, kas paredzēts vājredzīgajiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pulkstenim ir SOS poga ar ierakstīšanas funkciju, attālinātās darbības SOS poga ar zvana, GSM/GPS izsekošanu un aplikāciju, sensori ar LED diodi tumšajam gada periodam, tas ir mitruma un putekļu drošs, integrēta bezvadu un vadu uzlāde.

Konkursā 2. vietu ieguva mācību uzņēmums “CubeLex” no Valmieras tehnikuma, kuru produkts ir interaktīva vārdu atmiņas spēle bērniem, bet pirmo trijnieku starp vidusskolu vecuma jauniešiem noslēdz skolēni no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas “HeatSaver” ar unikālu produktu – roku sildītājiem vēsām dienām.

Savukārt pamatskolu grupā 1. vieta šogad skolēniem no Jelgavas 4.vidusskolas. Uzņēmums “Hushroom” radījuši akustiskos paneļus no sēņu micēlija. Otrajā vietā SMU “BETO” no Ulbrokas vidusskolas, kuru veido unikālus puķu podus, dodot otro elpu dvieļiem un tekstilam, bet 3. vietā SMU “Nature Touch” no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, kas veido rotas no Latvijas dabas materiāliem.

Latvijas finālistu mācību uzņēmumu komandu un produktu fotogrāfijas atrodamas ŠEIT. Fotogrāfijas no pasākuma norises var aplūkot šeit ŠEIT.

Pasākuma laikā tika pasniegta balva arī “Gada jaunajam uzņēmējam” - SMU programmas absolventam, kurš turpina uzņēmējdarbību. Šogad tas ir Kristaps Rūdolfs Krauklis, kurš izveidojis savu uzņēmumu SIA “ATS Global”. Viņa izveidotā digitālā reklāmas aģentūra “Ads That Scale”, palīdz uzņēmumiem īsā laikā būtiski uzlabot savus pārdošanas rādītājus. “Ads That Scale” gada laikā sasniegusi 600 000 EUR apgrozījumu un strādājusi ar 75% peļņu.

Savukārt ar “Gada uzņēmējdarbības skolotāja” balvu šogad tika sumināta Renāte Supe no Ulbrokas vidusskolas.

Kopumā šogad Skolēnu mācību uzņēmumu programmā ir reģistrēti vairāk nekā 1500 SMU, no kuriem finālam pieteicās vairāk nekā 100 uzņēmumu un tika atlasīti labākie 20 SMU vidusskolu grupā un 11 pamatskolu grupā.