Ceturtdiena, 09.10.2025 14:51
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:51
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 4. februāris, 2021 14:09

LAU aicina autoceļu lietotājus sniegt informāciju par bīstamām situācijām uz valsts autoceļiem

LAU aicina autoceļu lietotājus sniegt informāciju par bīstamām situācijām uz valsts autoceļiem
Ceturtdiena, 4. februāris, 2021 14:09

LAU aicina autoceļu lietotājus sniegt informāciju par bīstamām situācijām uz valsts autoceļiem

Pērn VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) Ogres nodaļā ir saņēmis vairāk nekā 430 ziņojumus. Biežākie ziņošanas temati: 236 par nobrauktiem dzīvniekiem, 56 par grants autoceļu segumu uzturēšanu un 41 par nolūzušiem kokiem vai citiem šķēršļiem uz autoceļa brauktuves.
Pērn LAU kopumā valstī ir saņēmis vairāk nekā 9000 ziņojumu.70% no ziņojumiem tika saņemti,ceļu lietotājiem zvanot uz informatīvo tālruni*, 26% -izmantojot lietotni"Waze", savukārt 4% ziņojumu saņemti sociālajos tīklos vai e-pastā.

2020. gadā 34% ziņojumu no autoceļu lietotājiem tika saņemti par nobrauktiem dzīvniekiem, 11% par bedrēm uz grants seguma ceļiem, 10% par grants segumu uzturēšanu(greiderēšana), līdzīgs ziņojumu skaits, proti 8%, ir saņemts par nolūzušiem kokiem unapledojumu uz autoceļa brauktuves. 

Aicinām ceļu lietotājus arī turpmāk iesaistīties un informēt autoceļu uzturētāju par bīstamiem apstākļiem uz valsts autoceļiem, zvanot uz VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Satiksmes informācijas centra bezmaksas tālruni 8000 5555 vai izmantojot lietotni"Waze".

Lai nepieciešamos uzturēšanas darbus varētu uzsākt pēc iespējas ātrāk, ir svarīgi,zvanot klientu apkalpošanas speciālistam,sniegt iespējami precīzākas vietas koordinātas – tuvākā apdzīvotā vieta no kurienes uz kurieni tiek braukts, ceļaposms vai kilometrs, pieturvieta, tilts, benzīntanks u.c. pazīmes, kas raksturo konkrēto autoceļu. 

Jau vairāk nekā gadu LAU izmanto arī specializētu datu apstrādes sistēmu, kas no lietotnes "Waze" brīdinājumu un notikumu plūsmasļauj noteikt ceļu lietotāju iesūtīto ziņojumu precīzas koordinātas un ziņojuma tipu. 

Atgādinām, ka, iesniedzot ziņojumu "Waze", ir svarīgi norādīt konkrētu bīstamības tēmu jeb apakšadaļu. "Waze" piedāvā trīs bīstamības sadaļas, no kurām katrai ir savas apakšsadaļas. Ziņojumu apakšsadaļas, kuras izvērtē LAU, ir sekojošas:

-Uz ceļa: Šķērslis, Bedre, Sabraukts dzīvnieks;

-Ceļa malā: Pazudusi ceļazīme;

-Laika apstākļi: Ledus, Plūdi.

Saņemtajai informācijai seko līdzi LAU Klientu atbalsta dienests, kas ziņojumus izvērtē un nodod atbildīgajām struktūrvienībām informācijas pārbaudei un nepieciešamo darbu uzsākšanai. 

Aicinām autovadītājus pirms mobilā telefona lietošanas pārliecināties par savu un citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību.

*2020. gadā VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Klientu atbalsta dienestā un VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Satiksmes informācijas centrā saņemtie zvani. 

Informāciju sagatavoja:Juris Aksels Cīrulis,LAU komunikācijas daļa

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?