2020. gadā 34% ziņojumu no autoceļu lietotājiem tika saņemti par nobrauktiem dzīvniekiem, 11% par bedrēm uz grants seguma ceļiem, 10% par grants segumu uzturēšanu(greiderēšana), līdzīgs ziņojumu skaits, proti 8%, ir saņemts par nolūzušiem kokiem unapledojumu uz autoceļa brauktuves.
Aicinām ceļu lietotājus arī turpmāk iesaistīties un informēt autoceļu uzturētāju par bīstamiem apstākļiem uz valsts autoceļiem, zvanot uz VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Satiksmes informācijas centra bezmaksas tālruni 8000 5555 vai izmantojot lietotni"Waze".
Lai nepieciešamos uzturēšanas darbus varētu uzsākt pēc iespējas ātrāk, ir svarīgi,zvanot klientu apkalpošanas speciālistam,sniegt iespējami precīzākas vietas koordinātas – tuvākā apdzīvotā vieta no kurienes uz kurieni tiek braukts, ceļaposms vai kilometrs, pieturvieta, tilts, benzīntanks u.c. pazīmes, kas raksturo konkrēto autoceļu.
Jau vairāk nekā gadu LAU izmanto arī specializētu datu apstrādes sistēmu, kas no lietotnes "Waze" brīdinājumu un notikumu plūsmasļauj noteikt ceļu lietotāju iesūtīto ziņojumu precīzas koordinātas un ziņojuma tipu.
Atgādinām, ka, iesniedzot ziņojumu "Waze", ir svarīgi norādīt konkrētu bīstamības tēmu jeb apakšadaļu. "Waze" piedāvā trīs bīstamības sadaļas, no kurām katrai ir savas apakšsadaļas. Ziņojumu apakšsadaļas, kuras izvērtē LAU, ir sekojošas:
-Uz ceļa: Šķērslis, Bedre, Sabraukts dzīvnieks;
-Ceļa malā: Pazudusi ceļazīme;
-Laika apstākļi: Ledus, Plūdi.
Saņemtajai informācijai seko līdzi LAU Klientu atbalsta dienests, kas ziņojumus izvērtē un nodod atbildīgajām struktūrvienībām informācijas pārbaudei un nepieciešamo darbu uzsākšanai.
Aicinām autovadītājus pirms mobilā telefona lietošanas pārliecināties par savu un citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību.
*2020. gadā VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Klientu atbalsta dienestā un VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Satiksmes informācijas centrā saņemtie zvani.
Informāciju sagatavoja:Juris Aksels Cīrulis,LAU komunikācijas daļa