Grants autoceļu uzturēšanas darbi tiks uzsākti, kad autoceļi būs apžuvuši un atguvuši nestspēju, lai ceļu uzturēšanas smagsvara tehnika vēl vairāk nekaitētu autoceļu stāvoklim. VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) regulāri seko līdzi grants autoceļu stāvoklim un laika apstākļu prognozēm, un atbilstoši autoceļu uzturēšanas klasei plāno nepieciešamos darbus.
Šobrīd VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) Ogres nodaļā uz vairāk nekā 20 valsts autoceļiem ar grants segumu ir ieviesti autotransporta masas ierobežojumi, lai nestspēju zaudējušais autoceļš netiktu neatgriezeniski sabojāts. Ierobežojumu laikā tiek liegta pārvietošanās kravas transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.
Autoceļu posmi, kuros liegta pārvietošanās kravas transportam, kas smagāks par 10 tonnām:
-P88 Bauska-Linde no 28,3 km līdz 46,7 km
-V60 Mālpils-Zaube-Kliģene no 5,16 km līdz 15,9 km
-V62 Glāznieki-Vatrāne no 0,0 km līdz 10,6 km
-V63 Vite-Viršukalns no 5,1 km līdz 11,1 km
-V312 Kliģene-Vecogre no 0,0 km līdz 14,9 km
-V314 Zaube-Taurupe no 0,0 km līdz 14,2 km
-V885 Vestiena-Indrāni-Liepkalne-Ogreslīči no 26,1 km līdz 32,2 km
-V920 Koknese-Vērene-Madliena-Suntaži no 23,3 km līdz 31,2 km
-V964 Taurupe-Vecbebri no 3,4 km līdz 13,0 km
-V966 Turkalne-Tīnūži no 0,0 km līdz 6,1 km un no 7,2 km līdz 9,6 km
-V968 Ogre-Jugla no 7,0 km līdz 16,8 km
-V969 Ogresgals-Lielvārde no 0,0 km līdz 4,1 km
-V973 Cebēni-Lēdmane no 0,0 km līdz 6,1 km
-V976 Ķeipene-Caunes no 0,1 km līdz 8,9 km
-V977 Madliena-Aderkaši no 0,0 km līdz 12,7 km
-V978 Gobas stacija-Lāčplēša stacija no 0,0 km līdz 4,0 km
-V983 Pievedceļš Kastrānes stacijai no 0,0 km līdz 2,3 km
-V985 Kaibala-Annas no 0,0 km līdz 5,7 km
-V989 Lakstene-Sauskāji no 0,0 km līdz 2,6 km
-V990 Pievedceļš Taurupes stacijai no 0,0 km līdz 1,5 km
-V993 Dzērves-Vērene no 0,0 km līdz 7,1 km
-V995 Druva-Birzgale-Valle no 6,0 km līdz 19,6 km
-V997 Plātere-Lakstene no 0,0 km līdz 5,6 km
Interaktīvā karte ar ieviestajiem masas ierobežojumiem visā valsts teritorijā ir pieejama VSIA "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapā (www.lvceli.lv) sadaļā - Masas un gabarītu ierobežojumi šeit:
Par neizbraucamiem ceļiem un būtiskiem bojājumiem uz valsts autoceļiem, piemēram, iegruvušu caurteku, izskalotu autoceļu, aicinām informēt VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Satiksmes informācijas centru, zvanot uz diennakts informatīvo tālruni 8000 5555.
Informāciju sagatavoja Juris Aksels Cīrulis, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Komunikācijas daļa komunikācijas speciālists