Lauberes pagasta pārvaldes vadītāja amats kļuvis vakants no 2026. gada 10. aprīļa, un, lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības funkciju izpildi, pašvaldības izpilddirektors rosināja šajā amatā pārcelt līdzšinējo Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta apvienības pārvaldes vadītāju Aivu Ormani.
Aivai Ormanei ir ilggadēja pieredze pašvaldību darbā un teritoriju pārvaldībā. Vadot Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta apvienības pārvaldi, viņa bijusi atbildīga par pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, kā arī vietējās kopienas iniciatīvu koordinēšanu. Darba gaitā uzkrāta pieredze administratīvo procesu vadībā, budžeta plānošanā un sadarbībā ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un institūcijām, kas ir būtiska sekmīgai pārvaldes darba organizēšanai arī Lauberē.
Plānots, ka Aiva Ormane pienākumus jaunajā amatā uzsāks 2026. gada 6. maijā, vienlaikus noslēdzot darba tiesiskās attiecības līdzšinējā amatā 5. maijā.
Plānotais lēmums ļaus nodrošināt nepārtrauktu pašvaldības funkciju izpildi Lauberes pagastā, vienlaikus saglabājot kvalitatīvu pārvaldību un efektīvu administratīvo darbu organizāciju.
Saskaņā ar Pašvaldību likuma 20. panta sesto daļu, lai nodrošinātu labu pārvaldību, it īpaši pašvaldības uzdevumu efektīvu izpildi un sabiedrības uzticību konkrētās pašvaldības darbam, kā arī, lai veicinātu darbinieka kvalifikācijas izaugsmi, darbinieku, neizsludinot atklātu konkursu un motivējot pārcelšanas pieļaujamību un lietderību, var pārcelt jebkurā citā pašvaldības amatā atbilstoši viņa spējām un kvalifikācijai uz noteiktu vai nenoteiktu laiku tajā pašā vai citā iestādē, izvērtējot darbinieka viedokli. Pārcelšanas pamatojums var būt arī darbinieka motivēts lūgums.