Sestdiena, 28.02.2026 23:57
Justs, Skaidra, Skaidrīte
Sestdiena, 28.02.2026 23:57
Justs, Skaidra, Skaidrīte
Sestdiena, 28. februāris, 2026 08:47

Laukos mācības pārtraukušo jauniešu īpatsvars teju divreiz augstāks nekā pilsētās

Leta
Laukos mācības pārtraukušo jauniešu īpatsvars teju divreiz augstāks nekā pilsētās
Foto: pexels.com
Sestdiena, 28. februāris, 2026 08:47

Laukos mācības pārtraukušo jauniešu īpatsvars teju divreiz augstāks nekā pilsētās

Leta

Latvijā mācības pārtraukušo jauniešu īpatsvars vecumā no 18 līdz 24 gadiem lauku teritorijās ir gandrīz divas reizes augstāks nekā pilsētās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes darbaspēka apsekojuma dati.

2025. gadā pilsētās mācības bija pārtraukuši 7,1% jauniešu, savukārt laukos - 12,5%.

Statistika liecina, ka mācību pārtraukšana biežāk skar jaunus vīriešus, īpaši lauku teritorijās, savukārt jaunietes mācības pārtrauc retāk gan pilsētās, gan laukos.

Pilsētās mācības pārtraukuši 8,7% vīriešu un 5,5% sieviešu. Lauku teritorijās mācības pārtraukuši 18% vīriešu un 6,6% sieviešu.

Lauku teritorijās ir augstāks arī jauniešu, kuri nemācās un nestrādā, īpatsvars. 2025. gadā pilsētās 8,6% jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem nebija ne nodarbināti, ne iesaistīti izglītībā. Savukārt lauku teritorijās šo jauniešu īpatsvars sasniedza 10,4%.

Vecuma grupā no 25 līdz 29 gadiem šādu jauniešu īpatsvars ir vēl augstāks. Pilsētās tas sasniedza 14,5%, bet laukos - 17,6%.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?