2025. gadā pilsētās mācības bija pārtraukuši 7,1% jauniešu, savukārt laukos - 12,5%.
Statistika liecina, ka mācību pārtraukšana biežāk skar jaunus vīriešus, īpaši lauku teritorijās, savukārt jaunietes mācības pārtrauc retāk gan pilsētās, gan laukos.
Pilsētās mācības pārtraukuši 8,7% vīriešu un 5,5% sieviešu. Lauku teritorijās mācības pārtraukuši 18% vīriešu un 6,6% sieviešu.
Lauku teritorijās ir augstāks arī jauniešu, kuri nemācās un nestrādā, īpatsvars. 2025. gadā pilsētās 8,6% jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem nebija ne nodarbināti, ne iesaistīti izglītībā. Savukārt lauku teritorijās šo jauniešu īpatsvars sasniedza 10,4%.
Vecuma grupā no 25 līdz 29 gadiem šādu jauniešu īpatsvars ir vēl augstāks. Pilsētās tas sasniedza 14,5%, bet laukos - 17,6%.