Lauku jauniešu uzņēmējdarbības konkursā "Laukiem būt!" atzinību saņem arī suntažniece

Kopumā konkursā šogad iesniegtas 75 biznesa idejas, no kurām pusfinālā iekļuva 52 (no Vidzemes - 23, Kurzemes - 11, Zemgales - 10, Latgales - astoņas), bet par naudas balvām finālā cīnījās 15 idejas. Visvairāk pieteikumu (32) šogad saņemti kategorijā "Nelauksaimnieciskā ražošana un pakalpojumi", kurā atzinību saņēma arī Monika Sīle no Ogres novada Suntažiem par biznesa ideju "Desertnīca "Pasta māja"".

LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola norāda: "Varam vien apbrīnot lauku jauniešu degsmi un ideju pārbagātību, kuras nemazinās visu šo 13 gadu laikā! Reģioni noteikti var lepoties ar šādiem cilvēkiem, kurus atbalstot iegūst kā vietējās kopienas, tā pagasts un novads, kurā jaunietis savu ieceri realizē."

Jauniešu septiņu minūšu garās biznesa ideju prezentācijas finālā klausījās un vērtēja arī finanšu institūcijas "Altum" Zemgales reģiona vadītājs Armands Alksnis, uzsverot: "Jums jābūt daudzveidīgiem - vai nu redzat, ka paši tiksiet galā, vai saredzat jomu, kas jums kā personībai nav pārāk saistoša, kā uzņēmējam jums jāspēj piesaistīt citi partneri, kas ar to tiks galā, lai jūs virzītos uz savu mērķi".

Savukārt žūrijas pārstāve un SIA "Jundas" vadītāja Alma Bērziņa, uzsākot biznesa gaitas, mudināja atcerēties par atalgojumu sev: "Novērtējiet sevi un savu darbu. Nevar būt tā, ka pašizmaksas aprēķinos jūsu darbs neko nav izmaksājis. Un tikai tad, ja pēc sava darba apmaksas izveidojas pārpalikums, tas izmantojams attīstībai."

Žūrijā darbojās arī Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktore Biruta Ingiļāvičute, kā arī LLKC Starptautiskās sadarbības un saimniecisko resursu direktors Kaspars Žūriņš un LLKC Ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece Linda Siliņa, vēsta konkursa organizatori.

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis atzīmē: "Protams, šādu uzstāšanos ikreiz pavada arī jūtams satraukums, kas gan pazūd pēc pirmajām minūtēm. Jo pārliecinātāks par iecerēto biznesa ideju un iespēju to realizēt ir cilvēks, jo ātrāk uztraukums zūd. Tas ir ļoti labi sajūtams. Tādēļ vēlam katram būt pārliecinātam par savām iecerēm!"