-izpratne par vispārējo kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas pamatprincipiem un metodiku;
-spēja pieņemt lēmumus;
-teicamas valsts valoda zināšanas;
-vēlama svešvaloda saziņas līmenī;
-labas organizatora spējas, saskarsmes spējas, komunikācijas prasmes;
-prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
-sadarboties un strādāt komandā.
Darba pienākumi:
-organizēt un vadīt pasākumus, kā arī atpūtas un izklaides pasākumus visu paaudžu iedzīvotājiem, valsts svētkus, kultūrvēsturiskos un tradicionālo svētku pasākumus;
-organizēt un atbalstīt amatierkolektīvu un citu radošo kolektīvu darbību, iesaistot tos novada un pilsētas kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī;
-organizēt un vadīt izglītojošos pasākumus interesentiem dažādās zinību nozarēs;
-sagatavot un vadīt LdNKC reklāmas kampaņas, veidot pasākumu preses relīzi;
-gatavot materiālus arhīvam un ievietošanai pašvaldības mājas lapā;
-organizēt un atbalstīt LdNKC un tā struktūrvienību amatiermākslas un citu radošo kolektīvu darbību, iesaistot tos pilsētas kultūras norisēs un amatiermākslas aktivitātēs valstī,
-veicināt starptautisko sadarbību;
-sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas, organizēt seminārus;
-plānot un īstenot valsts un starptautiskā mēroga projektus, kuri sekmē sabiedrības kultūras attīstību sadarbībā ar profesionāliem māksliniekiem un kolektīviem, sabiedriskajām organizācijām, kultūras iestādēm, individuāliem māksliniekiem;
-sagatavot un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļiem par LdNKC aktivitātēm un novitātēm;
-izstrādāt scenārijus koncertiem un citiem pasākumiem;
-izstrādāt gada pasākumu plānu.
Darba vieta Lielvārdes novada Kultūras centrā;
Atalgojums – 827.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas, par pilnu slodzi);
Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 18.martam elektroniski: , pa pastu (adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070), vai nodot personīgi LdNKC uz aploksnes norādot “Pieteikums LdNKC kultūras projektu vadītāja amatam”.
Uzziņas pa tālruni 29483278 Ruta Dumpe, Lielvārdes novada Kultūras centra direktora vietniece pamatdarbības jautājumos.