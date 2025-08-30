"Latvijas dzelzceļš" izsludinājis konkursu par 10 dzelzceļa staciju modernizāciju Krustpils līnijā

Informācija Elektroniskajā iepirkumu sistēmā liecina, ka paredzamā līgumcena gadījumā, ja būvdarbiem nepieciešamos materiālus iegādājas izpildītājs, ir 9,4 miljoni eiro, bet, ja būvdarbiem nepieciešamo materiālu iegāde netiek iekļauta piedāvājumā, paredzamā līgumcena ir 8,84 miljoni eiro. Pieteikties konkursā iespējams līdz 24.septembrim.
Iepriekš LDz informēja, ka uzņēmums īsteno dzelzceļa staciju modernizācijas programmu, kurā līdz 2029.gadam paaugstinātās platformas tiks izbūvētās kopumā vismaz 97 jeb 70% staciju vai pieturas punktu.
Programma tiek ieviesta vairākos posmos, tostarp līdz 2019.gadam paaugstinātās platformas tika izbūvētas 27 stacijās Jūrmalas, Jelgavas un Krustpils virzienos. Darbi īstenoti no vairāku Eiropas Savienības (ES) fondu un LDz finansējuma. Savukārt līdz 2026.gadam paaugstinātās platformas un ar tām saistītā infrastruktūra tiks izbūvēta vismaz 45 stacijās Jelgavas, Skultes, Ogres, Tukuma, Jūrmalas un Bolderājas virzienā.
Darbi tiek īstenoti 52,9 miljonu eiro apmērā no ES fondu plānošanas perioda finansējuma un LDz finansējuma.
Vienlaikus līdz 2025.gada nogalei plānots nodrošināt pagaidu paaugstināto platformu izbūvi 17 dzelzceļa stacijās Jelgavas, Skultes, Ogres, Tukuma, Jūrmalas, Lugažu un Bolderājas virzienā. Darbi tiek īstenoti projektā par pagaidu paaugstināto platformu izbūvi viena miljona apmērā no LDz finansējuma.
Savukārt līdz 2029.gadam paaugstinātās platformas un ar tām saistīto infrastruktūru plānots izbūvēt vismaz 23 stacijās Liepājas, Lugažu, Jūrmalas, Tukuma, Aizkraukles, Rēzeknes un Daugavpils virzienā. Darbi tiks īstenoti no vairāku ES fondu plānošanas perioda projektu finansējuma.
LDz koncerna auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 233,738 miljoni eiro, kas ir par 11,3% mazāk nekā 2023.gadā, savukārt koncerna zaudējumi pieauga daudzkārtīgi - līdz 39,438 miljoniem eiro. Vienlaikus LDz māteskompānijas apgrozījums 2024.gadā bija 155,101 miljons eiro, kas ir par 6,2% mazāk nekā 2023.gadā, savukārt LDz zaudējumi pirms finanšu līdzsvara maksājumiem pērn pieauga par 81,4% - līdz 58,86 miljoniem eiro.
LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna LDz valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, "LDz Cargo", kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums "LDz ritošā sastāva serviss", apsardzes uzņēmums "LDz apsardze" un loģistikas uzņēmums "LDz loģistika".
Valdība šogad 25.jūnijā atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredz LDz izbeigt līdzdalību "LDz ritošā sastāva serviss" un "LDz loģistika". Tāpat LDz koncernā kā meitassabiedrību plānots pievienot "Rail Baltica" nacionālo ieviesēju Latvijā SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL).
LDz trīs meitassabiedrību konsolidāciju paredzēts veikt līdz 2025.gada beigām. Savukārt rīkojumu par EDzL iekļaušanu LDz koncernā plānots pieņemt nākamā gada laikā, bet pilnīga LDz un EDzL uzņēmumu apvienošanās provizoriski notiktu līdz 2028.gada beigām.