Turpretī Jumpravas pagastā tika nomainīti 14 gaismekļi. Šis apgaismojuma veids ir ne tikai vizuāli mūsdienīgāks, bet arī krietni ekonomiskāks. Aprēķināts, ka plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums pēc projekta īstenošanas Lielvārdē būs vismaz 218 517 kWh/gadā un plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – vismaz 23 818,35 kgCO2/gadā. Tā, piemēram, ietaupījums patērētā elektroenerģijas ziņā vērojams jau 2020.gadā – salīdzinot ar vidējiem rādītājiem trīs gadu periodā, tas samazinājies par 77%.
Plānots, ka jau 2021.gadā visi Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā esošie gaismekļi būs nomainīti pret LED apgaismojumu. Lielvārdes teritorijā un Lēdmanes pagastā apgaismojums nomainīts jau visos uz pašvaldības zemes esošajos ielas apgaismojuma balstos, taču Jumpravā 2021.gadā plānots nomainīt vēl 13 gaismekļus. Jāpiebilst, ka, uzsākot jauna ielu apgaismojuma izbūvi, LED apgaismojumu plānots nodrošināt uzreiz. Aizvadītajā gadā Lielvārdē arī uzstādīta centrālā apgaismes vadības sistēma, gaismekļu kontrolieri, satiksmes uzskaites sensori, piesārņojuma un laika apstākļu sensori, kā arī ieviesta un demonstrēta publisko teritoriju apgaismojuma viedo tehnoloģiju vadība. Tāpat arī Kaibalas iedzīvotāji pamanījuši pārmaiņas – no 2020.gada Kaibalas ciemā uzstādīts ielas apgaismojuma balsts, kurš izgaismo "Kaibalas skolas" stāvlaukumu.
"Nereti, mainot esošo vai plānojot jaunu ielu apgaismojumu, radušās arī dažādas problemātiskas situācijas, ar ko pašvaldībai bieži vien nākas tikt skaidrībā papildus. Tā, piemēram, ir gadījies konstatēt, ka iela, uz kuras nepieciešams izplānot apgaismojumu, atrodas uz trešās personas zemes. Ņemot vērā, ka pašvaldība būvdarbus var veikt tikai savā īpašumā, lai tos veiktu, ir jārisina zemes piederības jautājumi. Tāpat konstatēti atsevišķi gadījumi, ka, izmantojot vecos ielas apgaismojuma balstus, elektroinstalācija vietām mēdz būt sliktā stāvoklī. Taču arī pie tā pašvaldība strādā, lai iedzīvotājiem nākotnē piedāvātu modernākus un ekonomiskākus risinājumus," pauž Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Inga Reķe.