Brīvostā informēja, ka sestdienas, 21. februāra, vakarā no Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) saņemta ziņa, ka pie Plieņciema, rodoties plaisai ledū, jūrā ir iepūsts liels ledus gabals, uz kura atrodas divi cilvēki, kuri bija devušies nūjot pa jūras ledu.
Izvērtējot situācijas bīstamību, nekavējoties pieņemts lēmums par glābšanas operācijas sākšanu, cilvēku meklēšanā piesaistot Rīgas brīvostas pārvaldes meitassabiedrības SIA "LVR flote" ledlauzi "Varma", kas atradās vistuvāk notikuma vietai.
Pēc piecu stundu intensīvas meklēšanas ap plkst. 1 ledlauža komanda abus jūrā iepūstos cilvēkus atrada un uzņēma uz klāja.
"Meklēšanas darbi jūrā bija sarežģīti, tos vēl vairāk apgrūtināja tumsa un lielie ledus sanesumi, kas apgrūtināja navigāciju," atzīmēja brīvostā.
Izglābtie cilvēki ar kuģi "Laura" nogādāti uz sauszemes Rīgas ostā un nodoti mediķu rokās.
Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Tīlika aģentūrai LETA pavēstīja, ka sestdien, 21. februārī, plkst. 18.08 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu no cietušajiem, kuri atradās uz ledus gabala jūrā un nespēja patstāvīgi nokļūt krastā.
Sākotnēji glābēji cilvēku lukturīšu gaismu redzēja vairāk nekā apmēram viena kilometra attālumā no krasta, bet šī gaisma arvien vairāk attālinājās, jo atrautais ledus gabals tika nests arvien tālāk prom no krasta. Arī saņemtā informācija liecināja, ka starp ledus gabaliem ir izveidojusies plaisa un atstatums starp tiem palielinās. Glābēji ar cilvēkiem, kuri atradās uz ledus, uzturēja telefonisku kontaktu, lai sekotu līdzi viņu atrašanās vietas koordinātēm un veselības stāvoklim.
Ņemot vērā, ka iesaistītie atradās vairākus kilometrus no krasta, starp glābējiem un iesaistītajiem bija izveidojusies plaša ūdens zona, kā arī tumšos un bīstamos laika apstākļus, glābēju piekļuve cilvēkiem nebija iespējama, atzīmē Tīlika, piebilstot, ka VUGD uzdevums ir veikt glābšanas darbus tikai iekšējos ūdeņos, tāpēc par šādiem gadījumiem tiek informēts Krasta apsardzes dienests.
Tāpat viņa informēja, ka glābšanas helikoptera iesaiste laika apstākļu dēļ tika atzīta par nedrošu.
Ņemot vērā situācijas attīstību un pieaugošos riskus, glābšanas operācijā iesaistīja ledlauzi "Varma" un daudzfunkcionālo ledus klases kuģi "Laura". Ledlauzis "Varma" veica ledus laušanas darbus un ap plkst. 0.45 lokalizēja uz ledus esošos cilvēkus. Plkst. 2.45 cietušos pārņēma kuģis "Laura", kas nodrošināja viņu nogādāšanu Rīgā.
Pēc ierašanās krastā notikumā iesaistītās personas apskatīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi. Cilvēku veselības stāvokli atzina par apmierinošu, un no turpmākas medicīniskās palīdzības viņi atteicās, minēja Tīlika.