Vienīgais tumšais stūrītis bija palicis pie tautas nama. Kultūras pasākumu un kora mēģinājumu apmeklētājiem rudens un ziemas laikā staigāšana bija apgrūtinoša gan tumsas, gan dubļu dēļ. Kopš septembra, tautas nama un blakus esošā dievnama kopīgais laukums ir nobruģēts, ar laternām izgaismots un ar taku savienots ar pagasta pārvaldes stāvlaukumu.
Izrādās, projekts stāvlaukuma bruģēšanai ir bijis gatavs jau divus gadus iepriekš, bet finanšu trūkuma dēļ, to nevarēja agrāk realizēt. Pateicoties Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Laganovska rosībai, šogad nauda tika sagādāta un projekts varēja pārtapt skaistā stāvlaukumā, kā rezultātā, arī visas blakus esošās ēkas rādās varenākas un cēlākas. Lai vērstu uzmanību uz šo patīkamo notikumu, pagasta iedzīvotāji tika aicināti pastaigāties pa jauno bruģi un izbaudīt vēl siltās rudens dienas un krāsaino lapkriti, grupas “Bruģis“ mūzikas pavadījumā 9.oktobrī.
Informāciju sagatavoja Inese Nereta, Lēdmanes Tautas nama vadītāja