Apmācība ir orientēta uz ledus sastrēgumu radīto plūdu preventīvu novēršanu, un tās laikā karavīri un zemessargi sagatavosies iespējamai atbalsta sniegšanai pašvaldībai, ja radīsies nepieciešamība Ogres upē veikt ledus spridzināšanu.
Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljonā regulāri notiek gan ledus spridzināšanas, gan konstrukciju nojaukšanas ar spridzināšanas metodi iemaņu uzturēšanas mācības. Tāpēc 54. kaujas atbalsta bataljons aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret mācību norisi un neuztraukties, dzirdot spridzināšanas troksni. Apmācība Zemessardzē pamatā notiek brīvdienās, kad zemessargiem ir iespēja veltīt savu brīvo laiku praktisko aizsardzības iemaņu uzlabošanai un Latvijas kopējās drošības stiprināšanai.
Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona galvenie uzdevumi ir sniegt inženiertehnisko atbalstu Nacionālo bruņoto spēku vienībām, neitralizēt un iznīcināt sprādzienbīstamus priekšmetus Latvijas teritorijā un starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās, sniegt atbalstu dabas stihiju vai tehnogēno katastrofu seku likvidēšanā, kā arī citus ar valsts aizsardzību saistītus uzdevumus.
Lai pievienotos Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljonam, kandidātam jāsazinās ar vienību, zvanot uz tālruņa numuru 1811, rakstot uz e-pasta adresi vai personīgi ierodoties Ogrē, Mednieku ielā 12.
Informāciju sagatavoja Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54. kaujas atbalsta bataljona štābs