Sagatavotais lēmumprojekts paredz 2022./2023. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs uzņemt šādu maksimālo 1.klašu skaitu: Ogres 1.vidusskolā un Ogres sākumskolā – 6 klašu komplekti; Ikšķiles vidusskolā - 5 klašu komplekti; Taurupes pamatskolā (tai skaitā Mazozolu un Meņģeles filiālēs), Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā – 3 klašu komplekti; Jaunogres vidusskolā, Lielvārdes pamatskolā, Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, Suntažu vidusskolā (tai skaitā Lauberes filiālē) – 2 klašu komplekti; Ogresgala pamatskolā, Madlienas vidusskolā, Ķeipenes pamatskolā, Tīnūžu sākumskolā, Jumpravas pamatskolā, Lēdmanes pamatskolā, Birzgales pamatskolā – 1 klases komplekts.
Lēmumprojektā noteikts, ka gadījumos, ja reģistrētais izglītojamo skaits 1.klasē ir mazāks par 9, tad izglītības iestādēs un izglītības iestāžu filiālēs tiek uzņemti izglītojamie un veidotas apvienotās klases.
Ja objektīvu apstākļu dēļ izglītības iestāde nevar ievērot noteikto klašu skaitu, tad Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs, pamatojoties uz izglītības iestādes rakstisku informāciju ar pamatojumu par nepieciešamajām izmaiņām, ir tiesīgs saskaņot klašu komplektu un skolēnu skaita izmaiņas klašu grupā.
Izglītības jautājumu komitejas deputāti balsoja par sagatavotā lēmumprojekta virzīšanu izskatīšanai domes sēdē, kas notiks pēc nedēļas – 31. martā.