Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska informēja, ka šī gada 24. februārī dome pieņēma lēmumu organizēt konkursu par sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanu Ogres novadā. Konkursa vērtēšanas komisija ir saņēmusi un izvērtējusi piecus iesniegumus.
Finanšu komitejas deputāti apstiprināja Ogres novada pašvaldības sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai vērtēšanas komisijas izvērtētos un finansējuma saņemšanai izvirzītos iesniegumus, piešķirot finansējumu 14 996,93 eiro apmērā šādām sakrālā mantojuma celtnēm:
-Suntažu evaņģēliski luteriskā baznīca (3000 eiro baznīcas ārdurvju restaurācijai);
-Madlienas evaņģēliski luteriskā baznīca (2996,93 eiro baznīcas torņu sienu noturības atjaunošanai);
-Lielvārdes evaņģēliski luteriskā baznīca (3000 eiro baznīcai piegulošās teritorijas apzaļumošanai, bruģējuma seguma ierīkošanai un atjaunošanai);
-Ikšķiles sv. Meinarda evaņģēliski luteriskā baznīca (3000 eiro torņa logu slēģu remontam un jaunu slēģu izgatavošanai);
-Ogres evaņģēliski luteriskā baznīca (3000 eiro baznīcas torņu vērtņu restaurācijai).
Lēmums par finansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai tiks pieņemts domes sēdē 28. aprīlī.