Deputāti izskatīja arī Ogres novada Izglītības pārvaldes piedāvāto turpmāko līdzfinansējuma apjomu, kāds būtu pieejams privātajām izglītības iestādēm, kā arī privātajiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 2022. gadā; līdzfinansējuma apjoms aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai un kārtībai. Paredzēts, ka par bērnu vecumā no pusotra līdz četriem gadiem tiks piešķirts līdzfinansējums 253,37 EUR apmērā, savukārt par bērnu vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem pašvaldība ik mēnesi plāno piešķirt 170,52 EUR.
Ogres novada Izglītības pārvaldes apkopotie dati liecina, ka šī gada 1. oktobrī apvienotajā Ogres novadā rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi gaida 1122 bērni, bet tajā skaitā 356 bērni vecumā no pusotra gada. Lai risinātu situāciju, vienlaikus sniedzot atbalstu ģimenēm, Ogres novada pašvaldība piedāvā līdzfinansējumu privātajām izglītības iestādēm, kā arī privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem.
Privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs pakalpojumus šogad saņem 212 bērni.
Plānots, ka pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs, ja bērns ir deklarēts pašvaldības teritorijā, ir veikta bērna reģistrācija uzņemšanai pirmskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādē, kā arī, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, taču netiek nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē. Pašvaldība arī turpmāk plāno sniegt atbalstu gadījumā, ja bērnam ir piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, taču vecāks izvēlas turpināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi kādā no privātajām iestādēm.
Jāatzīmē, ka līdz šim spēkā esošie saistošie noteikumi bijušajos Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novados paredz līdzfinansējumu atšķirīgā apjomā. Tā, piemēram, agrākajā Ogres novadā par bērnu no pusotra līdz četru gadu vecumam pašvaldība piešķīra līdzfinansējumu 250,60 eiro apmērā, savukārt par bērnu no piecu līdz sešu gadu vecumam līdzfinansējums pienācās 163,62 eiro apmērā. Bijušajā Ikšķiles novadā par vienu bērnu vecumā no pusotra līdz četriem gadiem piešķīra līdzfinansējumu 272,61 eiro un bērnam no piecu līdz sešu gadu vecumam pienācās pašvaldības atbalsts 199,90 eiro apmērā. Savukārt agrākajā Lielvārdes novadā par vienu izglītojamo vecumā no pusotra līdz četriem gadiem privātā izglītības iestāde saņēma līdzfinansējumu 236,91 eiro apmērā un par vienu bērnu vecumā no pieciem līdz sešu gadiem – 148,04 eiro apmērā. Bijušajā Ķeguma novadā domes lēmums par atbalsta apmēru privātajām izglītības iestādēm nebija pieņemts.
Galīgais lēmums par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”” apstiprināšanu tiks pieņemts domes sēdē, kas notiks 16. decembrī.