Par Ogrei vēsturiski nozīmīgu vietu, kurai plānots piešķirt Neatkarības laukuma nosaukums, atzīstama vieta, kas saistās ar vienu no pirmajām tautas sanākšanām, kad 1988.g ada 18. novembrī Ogrē, tagadējā Brīvības un Rīgas ielu krustojumā, vienkopus pulcējās liels skaits ļaužu, lai kļūtu par vēsturiska mītiņa aculieciniekiem un dalībniekiem, kad toreizējā Ogres Tautas nama tornī tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.
Neatkarības laukumu varēs izmantot svinīgām norisēm.
Lēmums par Neatkarības laukuma nosaukuma piešķiršanu tiks pieņemts domes sēdē 20. maijā.
*Biedrība “4. maija Deklarācijas klubs” apvieno tos Augstākās padomes deputātus, kuri 1990. gadā balsoja par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu, tā pārtraucot 50 gadus ilgušo PSRS īstenoto Latvijas okupāciju.
Lemj par Neatkarības laukuma nosaukuma piešķiršanu
Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti, atbalstot biedrības “4. maija Deklarācijas klubs”* ierosinājumu par valstiski nozīmīgu datumu un jēdzienu iemūžināšanu”, lēma par Neatkarības laukuma nosaukuma piešķiršanu teritorijai – Brīvības ielas daļā, posmā no krustojuma ar Grīvas prospektu līdz krustojumam ar Rīgas ielu.