2015. gada 17. augustā, pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības lēmumu, tika noslēgts līgums starp pašvaldības aģentūru “Ogres komunikācijas” un biedrību “Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola” – sabiedriskā labuma organizāciju, kuras darbības mērķis ir rosināt sabiedrības interesi par Latvijas militāro vēsturi, veicināt patriotismu un sabiedrības, īpaši jaunatnes, fizisko un garīgo attīstību. Saskaņā ar līgumu biedrībai bezatlīdzības lietošanā tika nodotas telpas pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Meža prospektā 9, Ogrē, nosakot to izmantošanas mērķi – nodarbību ar sociālās riska grupas bērniem, jauniešu patriotiskās audzināšanas un brīvā laika lietderīgas izmantošanas nodarbību organizēšana. Kā līguma termiņš tika noteikts 2021. gada 27. augusts.
Ņemot vērā šī gada jūlijā saņemto biedrības iesniegumu ar lūgumu pagarināt līgumu nolūkā turpināt tās mērķu realizēšanu un nodrošināt pilnvērtīgu darbību, tika pieņemts domes lēmums par līguma darbības termiņa pagarināšanu uz četriem gadiem.
Pašvaldībā saņemts arī sociālā uzņēmuma SIA “PPII Mikausis” iesniegums ar lūgumu pagarināt 2018. gada 19. jūlijā noslēgto nomas līgumu, ar kuru tas nomā otrā stāva telpas pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Ogrē, Mālkalnes prospektā 10, kā arī piešķirt papildu telpas vai arī izskatīt iespēju nodot bezatlīdzības lietošanā līdz šim nomātās telpas un papildu nepieciešamās telpas, kā arī zemes vienības daļu, lai paplašinātu piedāvāto pirmsskolas izglītības programmas pakalpojumu klāstu, kā arī atbalstītu daudzbērnu un trūcīgo ģimenes, samazinot vai atceļot vecāka līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
PPII “Mikausis” ir 2010. gadā dibināta privāta pirmsskolas izglītības iestāde, kas 1,5 līdz 4 gadus veciem bērniem nodrošina pirmsskolas izglītības programmu atbilstoši bērnu spējām un interesēm, kā arī aprūpi un ēdināšanu. 2020. gada decembrī tai piešķirts sociālā uzņēmuma statuss. PPII “Mikausis” sociālais mērķis ir veicināt kristīgās vērtībās balstītas izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību, sniegt ar Montesori pedagoģiju saistītus pakalpojumus pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, piedāvāt izglītības atbalsta pakalpojumus, veidot projektus, kas saistīti ar izglītības, sociālo un veselības jautājumu risināšanu, sekmēt ģimenes tiesību aizsardzību, īpaši atbalstot trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.
Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika nolemts nodot bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam SIA “PPII Mikausis” Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, telpas ar kopējo platību 288,5 m2 un zemes vienības daļu 618 m² platībā uz laiku, kamēr PPII “Mikausis” ir sociālā uzņēmuma statuss, bet ne ilgāku par vienu gadu, nosakot lietošanas mērķi – pirmsskolas izglītības funkciju nodrošināšanai.
Domes sēdē tika izskatīts jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, telpu un zemes piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā vēl vienam sociālajam uzņēmumam – SIA “Pietura ģimenei” – pamatskolas “Ogres Baltā skola” vajadzībām.
Pamatskola “Ogres Baltā skola” ir SIA “Pietura ģimenei” 2020. gadā dibināta skola, kas īsteno pirmsskolas, pamatskolas un interešu izglītības programmas, izmantojot Valdorfpedagoģijas pieeju. Izglītības iestāde atrodas Brīvības ielā 30, Ogrē. 2020./2021. mācību gadā tajā darbojās pirmsskola, un mācības uzsāka 1. un 2. klašu skolēni. Izglītības iestāde organizē arī pasākumus ģimenēm, kursus un atbalsta pasākumus skolotājiem – šīs aktivitātes paplašina novada izglītības piedāvājumu arī pieaugušo izglītības jomā.
Savā iesniegumā SIA “Pietura ģimenei” lūdz iestādes vajadzībām nodot bezatlīdzības lietošanā āra teritoriju un telpas 1. un 2. klašu mācību procesa nodrošināšanai, jo esošās telpas nav pietiekamas pieaugošā pieprasījuma apmierināšanai. Līdztekus jauno telpu iekārtošanai Mālkalnes prospektā 10, izglītības iestāde plāno turpināt telpu Brīvības ielā 30, Ogrē, izmantošanu pirmsskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšanai. Iesniegumā norādīts, ka līdzekļus, kas tiktu ietaupīti, saņemot telpas un āra teritoriju bezatlīdzības lietošanā, izglītības iestāde ar pašvaldību saskaņotā kārtībā apņemas ieguldīt ēdināšanas izmaksu atvieglojumu nodrošināšanai izglītības iestādes izglītojamajiem.
Deputāti pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, telpu (ar kopējo platību 183.3 m2) un zemes vienības daļas (600 m² platībā) nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam SIA “Pietura ģimenei” uz laiku, kamēr tam ir sociālā uzņēmuma statuss, bet ne ilgāku par vienu gadu, ar lietošanas mērķi – pirmsskolas, pamatskolas un interešu izglītības funkciju nodrošināšanai.